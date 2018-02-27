На Паралимпиаду в Пхёнчхан отправился уникальный горнолыжник из Петербурга

Сергей Александров вошел в число 30 российских спортсменов, участие которых подтвердил Международный Паралимпийский комитет.

Россия будет представлена в пяти видах спорта. Александров — единственный горнолыжник в нашей стране, выступающий на протезах.



В 2009-м он сорвался во время подъема на Эльбрус. В больницу его доставили лишь через 32 часа. Сломанные и обмороженные ноги медикам спасти не удалось.



Однако уже через год спортсмен впервые попробовал проехать на горных лыжах. И сейчас попал в паралимпийскую сборную.