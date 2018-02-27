Суд в Мытищах отпустил польского журналиста Мацейчука на свободу

Суд в подмосковных Мытищах отпустил польского журналиста и политолога Томаша Мацейчука, которого миграционная служба хотела привлечь к ответственности за нарушение миграционного законодательства
Причиной стали нарушения в административных материалах, которые возвращены подмосковному управлению ФМС, сообщает РИА Новости.
Наталья Осипова, пресс-секретарь Мособлсуда: «Сегодня материалы дела в отношении Мацейчука в Мытищинском суде рассмотрены не будут, судья вернула материалы представителю УФМС по МО ввиду усмотренных нарушений. Фигурант был отпущен».
Мацейчука подозревают в административном правонарушении — предоставлении ложных сведений при постановке на миграционный учет. Ему может грозить штраф или принудительное выдворение из России. Польский журналист был задержан сегодня после того, как в его квартиру в Мытищах пришли с обыском, который проводился в рамках уголовного дела о разжигании межнациональной розни (статья 282 УК РФ). Заодно правоохранители проверили и законность его нахождения в стране.
Томаш Мацейчук является постоянным участником телевизионных ток-шоу. В апреле прошлого года журналист оказался в центре скандала: он спровоцировал драку в студии программы «Место встречи» на НТВ, заявив, что считает дедов всех присутствующих «красными фашистами».
Наталья Осипова, пресс-секретарь Мособлсуда: «Сегодня материалы дела в отношении Мацейчука в Мытищинском суде рассмотрены не будут, судья вернула материалы представителю УФМС по МО ввиду усмотренных нарушений. Фигурант был отпущен».
Мацейчука подозревают в административном правонарушении — предоставлении ложных сведений при постановке на миграционный учет. Ему может грозить штраф или принудительное выдворение из России. Польский журналист был задержан сегодня после того, как в его квартиру в Мытищах пришли с обыском, который проводился в рамках уголовного дела о разжигании межнациональной розни (статья 282 УК РФ). Заодно правоохранители проверили и законность его нахождения в стране.
Томаш Мацейчук является постоянным участником телевизионных ток-шоу. В апреле прошлого года журналист оказался в центре скандала: он спровоцировал драку в студии программы «Место встречи» на НТВ, заявив, что считает дедов всех присутствующих «красными фашистами».
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