Петербургский губернатор отправил чиновников к одаренным детям

На заседании городского правительства Георгий Полтавченко призвал организовать экскурсии в учреждения и комитеты, которые поддерживают талантливую молодежь.

Сегодня Георгий Полтавченко поручил заместителю главы администрации губернатора организовать экскурсии для чиновников всех комитетов в учреждения, участвующие в программе поддержки одаренных детей. Губернатор подчеркнул, что выявление и развитие талантов юных петербуржцев — ключевая задача для действующего поколения госслужащих.



Ведь именно способности будущих поколений обеспечат стране и городу конкурентоспособность. Чтобы архиважность прочувствовали чиновники из ведомств, далеких, на первый взгляд, от образования, губернатор наказал всем побывать в спецшколах, центрах и технопарках. И чтобы никто из подчиненных не прогуливал.



Также, комментируя доклад о поддержке и развитии одаренных детей, Георгий Полтавченко попросил прекратить кривотолки насчет Малого Мраморного дворца. Из исторического особняка недавно съехал Европейский университет, лишенный лицензии.



А молва несистемной оппозиции стала заселять в здание различные сомнительные структуры. Георгий Полтавченко сообщил: в Малом Мраморном дворце разместится Академия цифровых технологий, где как раз будет заниматься талантливая молодежь.



Однако произойдет это после ремонта особняка, который, по словам губернатора, после освобождения Европейским университетом находится в безобразном состоянии.