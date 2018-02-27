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    Петербургский губернатор отправил чиновников к одаренным детям. Полтавченко, Санкт-Петербург, Смольный, губернаторы, дети и подростки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербургский губернатор отправил чиновников к одаренным детям

    Петербургский губернатор отправил чиновников к одаренным детям

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    Петербургский губернатор отправил чиновников к одаренным детям

    Петербургский губернатор отправил чиновников к одаренным детям

      На заседании городского правительства Георгий Полтавченко призвал организовать экскурсии в учреждения и комитеты, которые поддерживают талантливую молодежь.

      Сегодня Георгий Полтавченко поручил заместителю главы администрации губернатора организовать экскурсии для чиновников всех комитетов в учреждения, участвующие в программе поддержки одаренных детей. Губернатор подчеркнул, что выявление и развитие талантов юных петербуржцев — ключевая задача для действующего поколения госслужащих.

      Ведь именно способности будущих поколений обеспечат стране и городу конкурентоспособность. Чтобы архиважность прочувствовали чиновники из ведомств, далеких, на первый взгляд, от образования, губернатор наказал всем побывать в спецшколах, центрах и технопарках. И чтобы никто из подчиненных не прогуливал.

      Также, комментируя доклад о поддержке и развитии одаренных детей, Георгий Полтавченко попросил прекратить кривотолки насчет Малого Мраморного дворца. Из исторического особняка недавно съехал Европейский университет, лишенный лицензии.

      А молва несистемной оппозиции стала заселять в здание различные сомнительные структуры. Георгий Полтавченко сообщил: в Малом Мраморном дворце разместится Академия цифровых технологий, где как раз будет заниматься талантливая молодежь.

      Однако произойдет это после ремонта особняка, который, по словам губернатора, после освобождения Европейским университетом находится в безобразном состоянии.

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