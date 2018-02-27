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    Сервис для общения с соседями: в Москве запустили «Электронный дом»

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    Сервис для общения с соседями: в Москве запустили «Электронный дом»

    Сервис для общения с соседями: в Москве запустили «Электронный дом»

    В мэрии Москвы рассказали о запуске в пилотном режиме проекта «Электронный дом» — системы онлайн-голосований собственников жилья. Проект призван упростить общение между соседями и коммунальными службами.

    Проект «Электронный дом» заработал в Москве — пока в тестовом режиме. Проект позволяет проводить опросы в электронном виде, информировать собственников жилья, а также проводить общее собрание и голосовать. Горожане также смогут сами обсуждать и решать какие-то вопросы, связанные с проживанием в многоквартирном доме, сообщается на сайте столичной мэрии

    Сергей Собянин, мэр Москвы: «Собрать жителей, тем более собственников домов, порой практически невозможно. Эти собрания решают повседневные проблемы и задачи, которые стоят перед управлением домами — начиная от работы управляющих компаний и до ремонта, капитального и текущего, благоустройства».

    В мэрии рассказали, что идея «Электронного дома» возникла осенью 2017 года, когда жители многоэтажек и управляющие компании начали жаловаться на трудности, возникающие при организации собраний. Ранее также сообщалось о сложностях при проведении собраний собственников для голосования о включении домов в программу реновации.

    Использовать сервис «Электронный дом» могут все жильцы многоквартирных домов, у которых есть личный кабинет в «Активном гражданине».

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