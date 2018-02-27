Жарившей яичницу на Вечном огне украинке заплатят 4 тысячи евро

ЕСПЧ обязал Украину выплатить 4 тысячи евро Анне Синьковой, арестованной и приговоренной к 3 годам условно за осквернение Вечного огня в Киеве.
Европейский суд по правам человека присудил компенсацию в размере 4 тыс. евро украинке Анне Синьковой за то, что полиция Украины арестовала ее во время акции, на которой она жарила яичницу на Вечном огне в Киеве. Соответствующее решение ЕСПЧ вынес во вторник.
Из решения ЕСПЧ: «Суд постановил, что государство-ответчик (Украина) обязано выплатить заявителю 4 тысячи евро плюс любые налоги, которые могут подлежать возмещению в качестве компенсации морального ущерба в валюте государства-ответчика».
Суд также отклонил ту часть жалобы Синьковой, в которой она назвала свой арест политическим преследованием.
Анна Синькова была участницей арт-группы «Братство святого Луки». В 2010 году ее задержали в парке Славы в Киеве, где она и еще несколько человек жарили на Вечном огне яичницу и сосиски, назвав это акцией протеста и патриотизма. Акцию Синькова снимала на видео. Синькову арестовали по обвинению в хулиганстве, затем приговорили к трем годам условно за осквернение могилы.
Синькова пожаловалась на свой арест в ЕСПЧ. Она заявила, что первый арест был незаконным, так как нарушал ее право на свободу слова, а также продолжался дольше, чем допускает закон. Кроме того, она увидела в своем преследовании политические мотивы.
Из решения ЕСПЧ: «Суд постановил, что государство-ответчик (Украина) обязано выплатить заявителю 4 тысячи евро плюс любые налоги, которые могут подлежать возмещению в качестве компенсации морального ущерба в валюте государства-ответчика».
Суд также отклонил ту часть жалобы Синьковой, в которой она назвала свой арест политическим преследованием.
Анна Синькова была участницей арт-группы «Братство святого Луки». В 2010 году ее задержали в парке Славы в Киеве, где она и еще несколько человек жарили на Вечном огне яичницу и сосиски, назвав это акцией протеста и патриотизма. Акцию Синькова снимала на видео. Синькову арестовали по обвинению в хулиганстве, затем приговорили к трем годам условно за осквернение могилы.
Синькова пожаловалась на свой арест в ЕСПЧ. Она заявила, что первый арест был незаконным, так как нарушал ее право на свободу слова, а также продолжался дольше, чем допускает закон. Кроме того, она увидела в своем преследовании политические мотивы.
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