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    Семьям погибших в авиакатастрофе Ан-148 петербуржцев выплатили по миллиону рублей. Московская область, Санкт-Петербург, авиационные катастрофы и происшествия, компенсации. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСемьям погибших в авиакатастрофе Ан-148 петербуржцев выплатили по миллиону рублей

    Семьям погибших в авиакатастрофе Ан-148 петербуржцев выплатили по миллиону рублей

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    Семьям погибших в авиакатастрофе Ан-148 петербуржцев выплатили по миллиону рублей

    Семьям погибших в авиакатастрофе <nobr>Ан-148</nobr> петербуржцев выплатили по миллиону рублей

      Родственники петербуржцев, погибших в результате авиакатастрофы Ан-148 в Подмосковье, начали получать компенсации.

      Фонд социального страхования перечислил семьям жертв крушения по миллиону рублей. Это выплаты тем, чьи близкие в момент трагедии находились при исполнении служебных обязанностей.

      Самолет «Саратовских авиалиний» следовал по маршруту Москва — Орск и упал всего через четыре минуты после взлета. На борту находились шестеро членов экипажа и 65 пассажиров.

      Среди погибших — сотрудники петербургского машиностроительного завода «Арсенал» и заслуженный пилот России Борис Кармалеев, преподававший в Санкт-Петербургском государственном университете гражданской авиации.

      смотретьКатастрофа Ан-148: хроника трагедии
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