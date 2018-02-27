Семьям погибших в авиакатастрофе Ан-148 петербуржцев выплатили по миллиону рублей

Родственники петербуржцев, погибших в результате авиакатастрофы
Ан-148 в Подмосковье, начали получать компенсации.
Фонд социального страхования перечислил семьям жертв крушения по миллиону рублей. Это выплаты тем, чьи близкие в момент трагедии находились при исполнении служебных обязанностей.
Самолет «Саратовских авиалиний» следовал по маршруту Москва — Орск и упал всего через четыре минуты после взлета. На борту находились шестеро членов экипажа и 65 пассажиров.
Среди погибших — сотрудники петербургского машиностроительного завода «Арсенал» и заслуженный пилот России Борис Кармалеев, преподававший в Санкт-Петербургском государственном университете гражданской авиации.
Самолет «Саратовских авиалиний» следовал по маршруту Москва — Орск и упал всего через четыре минуты после взлета. На борту находились шестеро членов экипажа и 65 пассажиров.
Среди погибших — сотрудники петербургского машиностроительного завода «Арсенал» и заслуженный пилот России Борис Кармалеев, преподававший в Санкт-Петербургском государственном университете гражданской авиации.
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