В Петербурге задержана банда вымогателей

Семеро членов этнической преступной группировки задержаны в результаты спецоперации ФСБ и МВД.

В результате операции спецназа ФСБ и оперативников уголовного розыска МВД в Петербурге были задержаны семеро членов этнической группировки, которые подозреваются в совершении разбоев, похищении людей и вымогательстве.



По версии следствия, последний преступный эпизод был совершен в ноябре 2017 года. В одном из торговых центров, угрожая оружием, они потребовали у предпринимателя более полумиллиона рублей и современный внедорожник.



По информации источника НТВ, все задержанные — уроженцы Чеченской Республики. Многие из них имеют судимости по статьям «Разбой» и «Похищение человека».



В квартирах, где проживали злоумышленники, оперативники обнаружили боевое и травматическое оружие. В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемых и предъявлении им обвинения.