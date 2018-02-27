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    В Петербурге задержана банда вымогателей. похищения людей, Санкт-Петербург, вымогательство, бандитизм, полиция, задержание, ФСБ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге задержана банда вымогателей

    В Петербурге задержана банда вымогателей

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    В Петербурге задержана банда вымогателей

    В Петербурге задержана банда вымогателей

    В Петербурге задержана банда вымогателей

      Семеро членов этнической преступной группировки задержаны в результаты спецоперации ФСБ и МВД.

      В результате операции спецназа ФСБ и оперативников уголовного розыска МВД в Петербурге были задержаны семеро членов этнической группировки, которые подозреваются в совершении разбоев, похищении людей и вымогательстве.

      По версии следствия, последний преступный эпизод был совершен в ноябре 2017 года. В одном из торговых центров, угрожая оружием, они потребовали у предпринимателя более полумиллиона рублей и современный внедорожник.

      По информации источника НТВ, все задержанные — уроженцы Чеченской Республики. Многие из них имеют судимости по статьям «Разбой» и «Похищение человека».

      В квартирах, где проживали злоумышленники, оперативники обнаружили боевое и травматическое оружие. В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемых и предъявлении им обвинения.

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