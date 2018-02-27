Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии

Микроавтобус и грузовой автомобиль столкнулись на трассе
М-5 «Урал» в Башкирии.
В результате ДТП погибли 6 человек, ранены четверо, сообщил источник ТАСС в экстренных службах региона.
Инцидент произошел Иглинском районе на трассе М-5. Пассажирский автобус столкнулся с грузовым автомобилем. Все 6 погибших — пассажиры автобуса.
Источник: «Всего в автобусе находились 12 человек, пострадали 10: из них шестеро погибли, четверо пострадали и госпитализированы».
Причины ДТП выясняются.
Инцидент произошел Иглинском районе на трассе М-5. Пассажирский автобус столкнулся с грузовым автомобилем. Все 6 погибших — пассажиры автобуса.
Источник: «Всего в автобусе находились 12 человек, пострадали 10: из них шестеро погибли, четверо пострадали и госпитализированы».
Причины ДТП выясняются.
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