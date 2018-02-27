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    Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии

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    • Фото: гибдд.рф
    Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии

    Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии

    Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии
  • Фото: гибдд.рф

    • Микроавтобус и грузовой автомобиль столкнулись на трассе М-5 «Урал» в Башкирии.

    В результате ДТП погибли 6 человек, ранены четверо, сообщил источник ТАСС в экстренных службах региона.

    Инцидент произошел Иглинском районе на трассе М-5. Пассажирский автобус столкнулся с грузовым автомобилем. Все 6 погибших — пассажиры автобуса.

    Источник: «Всего в автобусе находились 12 человек, пострадали 10: из них шестеро погибли, четверо пострадали и госпитализированы».

    Причины ДТП выясняются.

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