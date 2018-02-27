Дикий слон насмерть забил фермера бивнями: видео

В Индии разъяренный слон напал на толпу людей и убил человека.
Видео нападения дикого слона на людей в деревне Курубур индийского штата Карнатака было опубликовано накануне. Как сообщает The Mirror, дикие слоны часто нападали на эту деревню, и жители решили загнать животных обратно в джунгли. Люди пытались напугать слонов, загнать их в озеро с помощью камней и петард, однако одного слона это только раздразнило, и он атаковал толпу.
На записи видно, как люди разбегаются от животного, но одному жителю спасти не удается: слон сбивает его с ног, топчет и насмерть забивает бивнями.
Сообщается, что жители деревни обвинили в произошедшем местные власти, которые никак не помогали фермерам бороться с нападениями слонов, так что жителям пришлось защищаться доступными им средствами. Власти выплатили семье погибшего компенсацию и распорядились принять меры по защите жителей деревни от стада.
На записи видно, как люди разбегаются от животного, но одному жителю спасти не удается: слон сбивает его с ног, топчет и насмерть забивает бивнями.
Сообщается, что жители деревни обвинили в произошедшем местные власти, которые никак не помогали фермерам бороться с нападениями слонов, так что жителям пришлось защищаться доступными им средствами. Власти выплатили семье погибшего компенсацию и распорядились принять меры по защите жителей деревни от стада.
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