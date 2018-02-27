23 февраля телеканал НТВ приготовил телезрителям настоящий подарок, собрав в своем эфире фильмы о мужской доблести и героизме, а также новые выпуски любимых программ. В этот праздничный день НТВ собрал у экрана 11,3% аудитории «18+», что стало лучшим результатом за последние пять лет.
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Эфирное предложение НТВ открыла легендарная картина Григория Чухрая «Баллада о солдате», затем эфир продолжила премьера фильма «Секретная Африка. Русский Мозамбик» из уникального документального цикла «НТВ-Видение». В рамках дневного кинопоказа зрители увидели сразу три части популярного фильма «Отставник», а вечером — премьеру военной драмы «Конвой».
Успешным завершением праздничного дня стал показ горячо любимого телезрителями остросюжетного детектива «Невский. Проверка на прочность» — в эфире прошли заключительные серии проекта. «Невский. Проверка на прочность» стал самым рейтинговым праймовым сериалом всей недели, показ прошел с долей 16% и рейтингом 5,4% по аудитории все «18+», а финальный эпизод проекта собрал у экранов 19,4% телезрителей «18+», рейтинг составил 6,5%.
«Невский. Проверка на прочность» не единственный проект, занимающий первенство по количеству аудитории. Линейка телеканала постоянно расширяется: новые сериалы и шоу-программы дают стабильный прирост телезрителей. Так, в скором времени, на экране появятся такие ожидаемые проекты, как адаптация шведско-датского сериала «Мост» с Михаилом Пореченковым и Ингеборгой Дапкунайте и «Обратный отсчёт» с Юрием Колокольниковым. Так же у НТВ в производстве находятся более ста сериалов, работу над которыми ведут ведущие профессионалы сферы и задействованы самые кассовые отечественные актёры.
Успешным завершением праздничного дня стал показ горячо любимого телезрителями остросюжетного детектива «Невский. Проверка на прочность» — в эфире прошли заключительные серии проекта. «Невский. Проверка на прочность» стал самым рейтинговым праймовым сериалом всей недели, показ прошел с долей 16% и рейтингом 5,4% по аудитории все «18+», а финальный эпизод проекта собрал у экранов 19,4% телезрителей «18+», рейтинг составил 6,5%.
«Невский. Проверка на прочность» не единственный проект, занимающий первенство по количеству аудитории. Линейка телеканала постоянно расширяется: новые сериалы и шоу-программы дают стабильный прирост телезрителей. Так, в скором времени, на экране появятся такие ожидаемые проекты, как адаптация шведско-датского сериала «Мост» с Михаилом Пореченковым и Ингеборгой Дапкунайте и «Обратный отсчёт» с Юрием Колокольниковым. Так же у НТВ в производстве находятся более ста сериалов, работу над которыми ведут ведущие профессионалы сферы и задействованы самые кассовые отечественные актёры.
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