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    Терминал «Аэроэкспресса» в Шереметьево вернут на Савёловский вокзал

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    Терминал «Аэроэкспресса» в Шереметьево вернут на Савёловский вокзал

    Терминал «Аэроэкспресса» в Шереметьево вернут на Савёловский вокзал

    РЖД не исключает возвращения платформы отправления «Аэроэкспресса» в международный аэропорт Шереметьево с Белорусского на Савёловский вокзал.

    Перенос точки отправления «Аэроэкспресса» с Белорусского на Савёловский вокзал связан со строительством пересадочного узла, в котором будут пересекаться линии Большой кольцевой линии, Серпуховско-Тимирязевской линии метро и Одинцовско-Лобненского диаметра, сообщил заместитель гендиректора ОАО «РЖД» Пётр Кацыв газете «Гудок».

    Кроме того, предполагается, что «Аэроэкспресс» будет делать остановку на пересечении с МЦК и, возможно, на платформе «Шереметьевская». В РЖД подчеркивают, что время в пути вырастет незначительно, при этом интервал движения электричек до аэропорта сохранится: поезд будет ходить раз в 30 минут. То есть пассажиры смогут, например, сесть в поезд в Одинцове или в Лобне и с одной пересадкой доехать до аэропорта Шереметьево.

    Пётр Кацыв, заместитель гендиректора ОАО «РЖД»: «В перспективе жители подмосковных городов должны получить возможность не просто добираться до центра столицы, но и пересекать ее на электричке, не используя другие виды транспорта. Тем, кто живет в Подмосковье, не придется стоять в пробках на въезд в Москву по утрам и на выезд по вечерам. Это существенно разгрузит город».

    Напомним, что накануне в Москве открыли первый участок Большой кольцевой линии метро.

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