Собянин и Воробьев решили развивать промышленный потенциал региона

Рост экономики и занятость населения должно обеспечить соглашение о развитии промышленного потенциала столичного региона, которое сегодня подписали мэр Сергей Собянин и губернатор Андрей Воробьёв. Документ основан на договоре стратегического партнерства, заключенном Правительствами Москвы и Подмосковья во время недавнего инвестиционного форума в Сочи.

Сегодняшняя встреча проходила на Ликинском автобусном заводе, где гостям представили инновационную гордость предприятия — электробус. Он вроде бы такой же, как и те, что каждый день ездят по улицам, но смотреть надо на содержание, а не на форму. Этот ЛиАЗ — не автобус, а электробус. Такие пока редко встречаются в Москве, работают в тестовом режиме, чтобы надо убедиться, что ни холод, ни жара им не помеха.



Характеристики электробуса удивляют. Главная интрига с электромобилями — сколько он может проехать на одной зарядке. Производители утверждают, что он может подзарядиться за 6 минут и потом километров 60 отмахать.



Посещение автозавода стало актом символичным. Встретиться мэр и губернатор Подмосковья могли бы и в столице, а не ехать больше сотни километров. Но именно транспорт является связующим звеном среди всех вопросов, о совместном решении которых Собянин и Воробьёв недавно договорились в Сочи.



Сколько жителей области каждый день едет в Москву на работу? А сколько детей в область отдыхать? Как перевозить продукцию предприятий? Как вывозить мусор? Это основные проблемы, все они упираются в транспорт — ключевой момент совместного развития.



Андрей Воробьёв, губернатор Московской области: «Мы все заинтересованы в экономически развитом регионе. Наша совместная работа направлена на то, что совместные программы по обмену нашими базами, по работе с промышленными предприятиями, по размещению заказов позволят обеспечить стабильное, благополучное развитие нашей экономики».



Как передает корреспондент НТВ Юрий Кучинский, подписанные соглашения — шаг к созданию первой в России агломерации, когда город и область развиваются вместе, согласовывая свои интересы. С одной стороны, происходит вроде бы слияние территорий, но при этом они остаются самостоятельными субъектами федерации.