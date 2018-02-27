В Москве сегодня подвели итоги всероссийской олимпиады «Я — профессионал», в которой могли поучаствовать старшекурсники любого вуза.
Всего поступили 295 тысяч заявок. После онлайн-теста на уровень знаний по своему профилю тех, кто набрал самые высокие баллы, зачисляли в так называемые зимние школы — курсы повышения квалификации, где лекции читали признанные профессионалы.
В конце обучения студентов ждал экзамен по теории и практике. По словам организаторов, такие олимпиады должны наладить взаимодействие между студентами и работодателям и сделать образование более заточенным под требования компаний.
Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей, заместитель председателя совета директоров компании «Мечел»: «Эта олимпиада, в равной степени как и другие олимпиады, как „Лидеры России“ и так далее, она нужна как постоянный механизм обратной связи, потому что мы все время должны корректировать профессиональные стандарты, образовательные стандарты».
Победители олимпиады получат премию от 200 до 300 тысяч рублей, сертификат на поступление в магистратуру или аспирантуру любого российского вуза, а также смогут пройти стажировку в крупнейших российских компаниях.
В конце обучения студентов ждал экзамен по теории и практике. По словам организаторов, такие олимпиады должны наладить взаимодействие между студентами и работодателям и сделать образование более заточенным под требования компаний.
Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей, заместитель председателя совета директоров компании «Мечел»: «Эта олимпиада, в равной степени как и другие олимпиады, как „Лидеры России“ и так далее, она нужна как постоянный механизм обратной связи, потому что мы все время должны корректировать профессиональные стандарты, образовательные стандарты».
Победители олимпиады получат премию от 200 до 300 тысяч рублей, сертификат на поступление в магистратуру или аспирантуру любого российского вуза, а также смогут пройти стажировку в крупнейших российских компаниях.
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