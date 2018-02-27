Глава компании «Колмар» доложил президенту о добыче угля и соцпрограммах

Сегодня Владимир Путин провел рабочую встречу с главой группы «Колмар» Сергеем Цивилевым.
Цивилев доложил президенту, что компания планирует в 2018 году почти в полтора раза увеличить добычу коксующегося угля на месторождениях в Якутии.
Владимир Путин, президент РФ: «Докладывали о весьма успешном развитии вашей компании „Колмар“, которая в Якутии работает. Начинали вы с достаточно скромных позиций и за весьма короткий период времени добились серьезных результатов. Знаю, что у вас эффективно развиваются и социальные программы».
Сергей Цивилев, генеральный директор ООО «Угледобывающая компания „Колмар“»: «Миссия нашей компании — восстановить позиции российских коксующихся углей премиального качества на Азиатско-Тихоокеанском рынке. И, конечно, прежде всего — это коллектив, потому что люди работают в тяжелых условиях.
В последние два месяца температура очень часто опускалась до минус 50 градусов и ниже. Техника не выдерживала, а люди работали, поэтому мы очень серьезно заботимся о наших сотрудниках. Мы построили ледовый дворец, строим очень много жилья. Поддерживаем спорт — хоккейную команду, шахматы, футбол. Мы поддерживаем и ансамбль „Соловушка“, который прекрасно выступает, в том числе на международных форумах».
Также Сергей Цивилев рассказал президенту о том, что в прошлом году началось строительство горно-обогатительной фабрики проектной мощностью 12 миллионов тонн в год и трех шахт . По словам главы «Колмара», проект будет реализован к 2021 году.
Владимир Путин, президент РФ: «Докладывали о весьма успешном развитии вашей компании „Колмар“, которая в Якутии работает. Начинали вы с достаточно скромных позиций и за весьма короткий период времени добились серьезных результатов. Знаю, что у вас эффективно развиваются и социальные программы».
Сергей Цивилев, генеральный директор ООО «Угледобывающая компания „Колмар“»: «Миссия нашей компании — восстановить позиции российских коксующихся углей премиального качества на Азиатско-Тихоокеанском рынке. И, конечно, прежде всего — это коллектив, потому что люди работают в тяжелых условиях.
В последние два месяца температура очень часто опускалась до минус 50 градусов и ниже. Техника не выдерживала, а люди работали, поэтому мы очень серьезно заботимся о наших сотрудниках. Мы построили ледовый дворец, строим очень много жилья. Поддерживаем спорт — хоккейную команду, шахматы, футбол. Мы поддерживаем и ансамбль „Соловушка“, который прекрасно выступает, в том числе на международных форумах».
Также Сергей Цивилев рассказал президенту о том, что в прошлом году началось строительство горно-обогатительной фабрики проектной мощностью 12 миллионов тонн в год и трех шахт . По словам главы «Колмара», проект будет реализован к 2021 году.
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