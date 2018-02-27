Глава «Росатома» рассказал Путину о планах строительства сверхмощного ледокола

О планах строительства атомного ледокольного флота России Владимиру Путину сегодня доложил генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачёв. Встреча состоялась в Кремле.

В разговоре с президентом Лихачёв отметил, что на рубеже 2018–2019 годов должно быть принято решение о строительстве ледокола «Лидер», мощность которого будет кратно превышать мощность трех уже строящихся на Балтийском заводе универсальных ледоколов.



Алексей Лихачёв, генеральный директор государственной корпорации «Росатом»: «Уникальный ледокол, в мире таких не существует на сегодняшний день, позволит нам развивать освоение северных месторождений такими темпами, которые сегодня находятся в планах у наших недропользователей, в первую очередь у компании НОВАТЭК».



По словам Лихачёва, ключевая задача нового ледокола — обеспечение движения в двухметровых льдах с коммерческой скоростью не менее 10–12 узлов в час.



Также глава «Росатома» рассказал президенту о том, что впервые в истории новой России запустили два новых блока АЭС — четвертый блок Ростовской станции и первый блок второй очереди Ленинградской АЭС.