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    Глава «Росатома» рассказал Путину о планах строительства сверхмощного ледокола. корабли и суда, Путин, Росатом, энергетика. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГлава «Росатома» рассказал Путину о планах строительства сверхмощного ледокола

    Глава «Росатома» рассказал Путину о планах строительства сверхмощного ледокола

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    Глава «Росатома» рассказал Путину о планах строительства сверхмощного ледокола

    Глава «Росатома» рассказал Путину о планах строительства сверхмощного ледокола

      О планах строительства атомного ледокольного флота России Владимиру Путину сегодня доложил генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачёв. Встреча состоялась в Кремле.

      В разговоре с президентом Лихачёв отметил, что на рубеже 2018–2019 годов должно быть принято решение о строительстве ледокола «Лидер», мощность которого будет кратно превышать мощность трех уже строящихся на Балтийском заводе универсальных ледоколов.

      Алексей Лихачёв, генеральный директор государственной корпорации «Росатом»: «Уникальный ледокол, в мире таких не существует на сегодняшний день, позволит нам развивать освоение северных месторождений такими темпами, которые сегодня находятся в планах у наших недропользователей, в первую очередь у компании НОВАТЭК».

      По словам Лихачёва, ключевая задача нового ледокола — обеспечение движения в двухметровых льдах с коммерческой скоростью не менее 10–12 узлов в час.

      Также глава «Росатома» рассказал президенту о том, что впервые в истории новой России запустили два новых блока АЭС — четвертый блок Ростовской станции и первый блок второй очереди Ленинградской АЭС.

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