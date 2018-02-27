Путин дал ФСО полномочия защищать государственные ресурсы от хакеров

Президент России расширил полномочия Федеральной службы охраны.
Президент России Владимир Путин дал Федеральной службе охраны полномочия по информационному противоборству. Соответствующий указ опубликован сегодня на портале правовой информации.
Согласно указу, сотрудники ФСО могут «в пределах компетенции» участвовать «в реализации государственной политики в области международной информационной безопасности и проведении мероприятий по информационному противоборству, обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации».
Кроме того, ФСО теперь имеет право принимать меры по защите персональных данных чиновников и членов их семей и давать согласие на обработку этих данных за исключением случаев, когда данные должны быть обнародованы по закону.
Согласно указу, сотрудники ФСО могут «в пределах компетенции» участвовать «в реализации государственной политики в области международной информационной безопасности и проведении мероприятий по информационному противоборству, обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации».
Кроме того, ФСО теперь имеет право принимать меры по защите персональных данных чиновников и членов их семей и давать согласие на обработку этих данных за исключением случаев, когда данные должны быть обнародованы по закону.
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