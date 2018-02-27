Победитель турнира по покеру поставил все деньги на «черное» и выиграл: видео

Победитель турнира Partypoker Live UK Poker в британском городе Ноттингем решил продолжить играть и поставил весь выигрыш на рулетку.

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Получив за одним игровым столом 42 670 фунтов стерлингов (около 3,3 миллиона рублей), британец Джейк Коди отправился у рулетке и поставил весь выигрыш на «черное».



Возле стола тут же собралась огромная группа поддержки, в зал вышел и сам владелец казино. Подув на шарик, управляющий собственноручно запустил его в рулетку, а другие игроки начали скандировать «Черное! Черное!».



Когда шар остановился на ячейке «22» черного цвета, толпа взревела и бросилась обнимать счастливого Джейка Коди. Теперь он получит от казино сразу 85 260 фунтов стерлингов (около 6,6 миллиона рублей), то есть вдвое больше прежнего выигрыша.



После такой удачи британец угостил стихийную группу поддержки выпивкой.