Кошка спасла жителя Марий Эл от гибели в пожаре

Кошка спасла жизнь хозяину, вовремя предупредив его о начавшемся пожаре.
Кошка вовремя разбудила спавшего в своем доме жителя Горномарийского района Марий Эл и этим спасла его от гибели при пожаре. Об этом во вторник сообщили в республиканском управлении МЧС. Инцидент произошел в селе Виловатово.
Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Марий Эл: «В момент возникновения пожара в доме находился хозяин — мужчина 1990 года рождения. По его словам, он проснулся от того, что на него прыгнула кошка. Выйти на улицу через дверь было уже невозможно. Молодому человеку пришлось выбираться на свежий воздух через окно».
В пресс-службе уточнили, что мужчина не пострадал, а дому был причинен значительный ущерб, однако не сообщили, пострадала ли кошка.
Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Марий Эл: «В момент возникновения пожара в доме находился хозяин — мужчина 1990 года рождения. По его словам, он проснулся от того, что на него прыгнула кошка. Выйти на улицу через дверь было уже невозможно. Молодому человеку пришлось выбираться на свежий воздух через окно».
В пресс-службе уточнили, что мужчина не пострадал, а дому был причинен значительный ущерб, однако не сообщили, пострадала ли кошка.
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