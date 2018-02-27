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    Житель Самары предложил полицейскому взятку в виде 39 бутылок пива

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    Житель Самары предложил полицейскому взятку в виде 39 бутылок пива

    Житель Самары предложил полицейскому взятку в виде 39 бутылок пива

    Житель Самары попытался дать полицейскому взятку в виде 10 тысяч рублей и 39 бутылок пива для того, чтобы сотрудник полиции не проводил проверку о незаконной реализации алкоголя.

    Подозреваемый попытался дать взятку полицейскому, находясь в отделе полиции, сообщается в Telegram-канале СК РФ.

    Житель Самары просил сотрудника правоохранительных органов не проводить проверку по факту незаконной реализации алкогольной продукции, взамен обещая 10 тысяч рублей и 39 бутылок пива.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки».

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