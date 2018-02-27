Житель Самары предложил полицейскому взятку в виде 39 бутылок пива

Житель Самары попытался дать полицейскому взятку в виде 10 тысяч рублей и 39 бутылок пива для того, чтобы сотрудник полиции не проводил проверку о незаконной реализации алкоголя.
Подозреваемый попытался дать взятку полицейскому, находясь в отделе полиции, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Житель Самары просил сотрудника правоохранительных органов не проводить проверку по факту незаконной реализации алкогольной продукции, взамен обещая 10 тысяч рублей и 39 бутылок пива.
Возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки».
Житель Самары просил сотрудника правоохранительных органов не проводить проверку по факту незаконной реализации алкогольной продукции, взамен обещая 10 тысяч рублей и 39 бутылок пива.
Возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки».
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