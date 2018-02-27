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    В Киеве сторонники Саакашвили закидали силовиков камнями: 13 пострадавших

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    • Фото: npu.gov.ua
    В Киеве сторонники Саакашвили закидали силовиков камнями: 13 пострадавших

    В Киеве сторонники Саакашвили закидали силовиков камнями: 13 пострадавших

    В Киеве сторонники Саакашвили закидали силовиков камнями: 13 пострадавших
  • Фото: npu.gov.ua

    • Представитель украинского МВД сообщил о 13 силовиках, пострадавших в потасовке у стен Верховной рады.

    У здания украинского парламента произошли столкновения между силовиками и митингующими из палаточного городка, организованного «Движением новых сил», лидером которого является экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

    Артём Шевченко, пресс-секретарь Министерства внутренних дел Украины: «Я убежден, что это была провокация. Девять задержанных правонарушителей, 13 пострадавших полицейских».

    По словам Шевченко, стычки начались после того, как митингующие попытались поджечь шины. Как только силовики решили им помешать, в них полетели камни и бутылки с зажигательной смесью. После случившегося Михаил Саакашвили заявил, что ни он, ни сторонники возглавляемой им украинской партии «Движение новых сил» не причастны к потасовкам у здания Верховной рады.

    Михаил Саакашвили, лидер партии «Движение новых сил»: «Ни я, ни „Движение новых сил“ никакого отношения к сегодняшней акции перед Радой не имеем».

    О своей непричастности к уличным столкновениям у стен Рады в Facebook заявила и партия «Движение новых сил».

    У зв’язку з подіями біля Верховної Ради РУХ НОВИХ СИЛ Михайла Саакашвілі заявляє наступне.

    Наша політична сила не брал…

    Опубликовано РУХ НОВИХ СИЛ 27 февраля 2018 г.


    В своем заявлении «Движение новых сил» подчеркивает, что поддерживает мирные протесты против олигархического режима.

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