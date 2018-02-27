В Киеве сторонники Саакашвили закидали силовиков камнями: 13 пострадавших

У зв’язку з подіями біля Верховної Ради РУХ НОВИХ СИЛ Михайла Саакашвілі заявляє наступне.



Наша політична сила не брал… Опубликовано РУХ НОВИХ СИЛ 27 февраля 2018 г.

У здания украинского парламента произошли столкновения между силовиками и митингующими из палаточного городка, организованного «Движением новых сил», лидером которого является экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили., пресс-секретарь Министерства внутренних дел Украины: «Я убежден, что это была провокация. Девять задержанных правонарушителей, 13 пострадавших полицейских».По словам Шевченко, стычки начались после того, как митингующие попытались поджечь шины. Как только силовики решили им помешать, в них полетели камни и бутылки с зажигательной смесью. После случившегося Михаил Саакашвили заявил, что ни он, ни сторонники возглавляемой им украинской партии «Движение новых сил» не причастны к потасовкам у здания Верховной рады., лидер партии «Движение новых сил»: «Ни я, ни „Движение новых сил“ никакого отношения к сегодняшней акции перед Радой не имеем».О своей непричастности к уличным столкновениям у стен Рады в Facebook заявила и партия «Движение новых сил».В своем заявлении «Движение новых сил» подчеркивает, что поддерживает мирные протесты против олигархического режима.