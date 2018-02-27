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    Песков: причин для переноса послания президента Федеральному собранию нет

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    Песков: причин для переноса послания президента Федеральному собранию нет

    Песков: причин для переноса послания президента Федеральному собранию нет

    Кремль не видит оснований переносить дату послания главы государства Федеральному собранию, с которым президент РФ Владимир Путин выступит 1 марта.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, видят ли в Кремле основания для переноса этого мероприятия, ответил отрицательно.

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Это конституционная обязанность президента, и в любом послании ежегодно глава государства говорит об основных итогах работы за истекший период и также очерчивает основные перспективы на будущее».

    Ранее лидер «Яблока» Эмилия Слабунова заявила, что выступление действующего президента с посланием ставит кандидатов в президенты в неравное положение. Оппозиция предложила Путину перенести оглашение послания Федеральному собранию, как заявила Слабунова, уже «после вступления в должность нового президента».

    На днях в Кремле подтвердили, что послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию впервые будет оглашено не в Георгиевском зале Кремля, как обычно, а в выставочном зале «Манеж». Это произойдет 1 марта 2018 года. В послании традиционно дается оценка положения дел в стране и определяются основные направления внутренней и внешней политики.

    На освещение послания приедут 705 журналистов — это почти на 100 человек больше, чем в 2016 году. Тогда были аккредитованы 616 журналистов.

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