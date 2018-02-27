Суд в Австрии оставил двоих детей россиянки с отцом-педофилом

Александра Боярская сбежала из Австрии в Россию с двумя детьми и попросила помощи у российских следователей. Австрийский суд постановил после развода оставить ее детей с отцом, который их насиловал.

Александра Боярская рассказывает свою историю: когда-то она приехала в Инсбрук в гости к подруге, познакомилась с владельцем местной АЗС, и спустя время он сделал ей предложение. Супруги остались жить в Австрии, у них родились сын и дочь. Все изменилось, когда муж потерял работу, считает Боярская.



Александра Боярская: «Он устроился работать менеджером в публичный дом, а потом стал владельцем стриптиз-клуба. Он начал принимать наркотики и вести аморальный образ жизни. До меня стали доходить слухи, что в публичном доме он пропускает через себя женщин, которые устраиваются на работу».



Она утверждает, что примерно в то же время маленький сын начал просить не оставлять его наедине с папой и его друзьями. Он признался, что отец его изнасиловал. Александра записала признание и обратилась за помощью к австрийским правоохранителям, но расследование быстро было прекращено. Судя по документам, основанием для этого стало то, что четырехлетний малыш растерялся на допросе, и это расценили как отказ потерпевшего от дачи показаний.



В отделе насильственных преступлений города Инсбрука усомнились, что ребенок на любительском видео, отвечая на вопросы матери, не подыгрывал ей. Позже специалисты заключили: мальчик, скорее всего, говорит правду. Во время общения с психологом неожиданно заговорила и дочь Александры. В заключении сказано, что девочка тоже могла стать жертвой насилия.



Еще находясь в Австрии, Боярская подала на развод, надеясь, что местные органы ювенальной юстиции встанут на ее сторону и не отдадут детей отцу . Однако несмотря на то, что дети имеют двойное гражданство, они родились в Австрии, так что суд постановил оставить малышей с отцом. Тогда Боярская решила бежать с детьми в Россию и добиваться помощи российских следователей.



В Следственном комитете заявление от сбежавшей из Австрии матери двоих детей приняли и начали проверку.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Анастасии Щаповой.