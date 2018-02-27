В Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за морозов

Гидрометцентр объявил 28 февраля «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве
из-за аномально низкой температуры.
Погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба, говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.
Ранее столичные спасатели сообщили, что с 23 по 28 февраля 2018 года в Москве ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7–12, местами на 15–18 градусов ниже климатической нормы.
Московская погода бьет рекорды третьи сутки подряд. Сегодня утром в столице в районе ВДНХ столбики термометров показывали минус 21,7 градуса, в Тушине — минус 23,5 градуса.
Ранее глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд отмечал, что к началу календарной весны холода не покинут Москву. Когда в столичном регионе потеплеет, синоптики пока сказать затрудняются.
В связи с морозами в волонтерских организациях печатают памятки и напоминают, что спасти замерзающего на улице человека можно или самим, или обратившись по телефону в соответствующие благотворительные организации.
Также многие напоминают, что в суровые морозы необходимо не забывать и о помощи животным. А также стараться подкармливать птиц — развешивать кормушки с семечками, вареным пшеном и кусочками несоленого сала.
Ранее столичные спасатели сообщили, что с 23 по 28 февраля 2018 года в Москве ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7–12, местами на 15–18 градусов ниже климатической нормы.
Московская погода бьет рекорды третьи сутки подряд. Сегодня утром в столице в районе ВДНХ столбики термометров показывали минус 21,7 градуса, в Тушине — минус 23,5 градуса.
Ранее глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд отмечал, что к началу календарной весны холода не покинут Москву. Когда в столичном регионе потеплеет, синоптики пока сказать затрудняются.
В связи с морозами в волонтерских организациях печатают памятки и напоминают, что спасти замерзающего на улице человека можно или самим, или обратившись по телефону в соответствующие благотворительные организации.
Также многие напоминают, что в суровые морозы необходимо не забывать и о помощи животным. А также стараться подкармливать птиц — развешивать кормушки с семечками, вареным пшеном и кусочками несоленого сала.
Москвичей попросили помочь птичкам в эти холодные дни, раскладывая корм в кормушки. В мороз пернатым приходится активно …Опубликовано В Москве 27 февраля 2018 г.
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