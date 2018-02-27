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    В Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за морозов

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Сергеев
    В Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности <nobr>из-за</nobr> морозов

    В Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за морозов

    В Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности <nobr>из-за</nobr> морозов
  • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Сергеев

    • Гидрометцентр объявил 28 февраля «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве из-за аномально низкой температуры.

    Погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба, говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

    Ранее столичные спасатели сообщили, что с 23 по 28 февраля 2018 года в Москве ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7–12, местами на 15–18 градусов ниже климатической нормы.

    Московская погода бьет рекорды третьи сутки подряд. Сегодня утром в столице в районе ВДНХ столбики термометров показывали минус 21,7 градуса, в Тушине — минус 23,5 градуса.

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    Ранее глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд отмечал, что к началу календарной весны холода не покинут Москву. Когда в столичном регионе потеплеет, синоптики пока сказать затрудняются.

    В связи с морозами в волонтерских организациях печатают памятки и напоминают, что спасти замерзающего на улице человека можно или самим, или обратившись по телефону в соответствующие благотворительные организации.

    Также многие напоминают, что в суровые морозы необходимо не забывать и о помощи животным. А также стараться подкармливать птиц — развешивать кормушки с семечками, вареным пшеном и кусочками несоленого сала.

    Москвичей попросили помочь птичкам в эти холодные дни, раскладывая корм в кормушки. В мороз пернатым приходится активно …

    Опубликовано В Москве 27 февраля 2018 г.

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