В Уфе расследуют смерть 22-летней фехтовальщицы на операционном столе

Что стало причиной скоропостижной кончины надежды российских фехтовальщиков —
22-летней уфимской рапиристки Татьяны Голосеевой, теперь будут выяснять следователи. Родители чемпионки Европы среди юниоров и дважды обладательницы Кубка России, обратились в СК и там уже начали проверку. Сыщики изъяли всю документацию из больницы, где скончалась девушка. Ее родные уверены: медики не провели положенный анализ на аллергическую реакцию на вводимый препарат.
Молодая и абсолютно здоровая девушка скончалась после экстренного хирургического вмешательства. Но родные задаются вопросом: было ли оно действительно необходимо?
Их дочь регулярно проходила медосмотры, вспоминают родители. Таковы правила — на чемпионаты высшего класса нужен специальный допуск. Результаты ЭКГ всегда были в пределах нормы. Но врачи убедили пациентку — нужно проверить работу сердца при повышенной физической нагрузке. После этого исследования спортсменку в срочном порядке госпитализировали в республиканский кардиоцентр. Перед операцией Татьяна успела набрать номер матери, а спустя полчаса звонок раздался уже от хирургов, которые сообщили, что девушка скончалась на операционном столе.
Судя по медицинским документам, перед вмешательством пациентке ввели реагент. Но официальной причиной смерти патологоанатомы признали не аллергическую реакцию на препарат, а врожденную аномалию развития коронарных сосудов. Родителей чемпионки смущает тот факт, что никогда прежде проблем с сердцем медики не замечали. В администрации больницы официальную позицию пока не озвучили — информацию из заключения о смерти перепроверяют параллельно со следователями, которые ждут результатов своих экспертиз.
Помимо прочего, сотрудники СК выясняют, была ли перед операцией сделана проба на аллергические реакции организма. По словам специалистов, от этого этапа диагностики врачи могут и отказаться, но только в случае срочной операции. Когда каждая минута на счету. Был ли случай рапиристки Татьяны Голосеевой экстренным — пока неустановленный факт. И сейчас сыщикам предстоит выяснить: не поторопились ли хирурги с решением — провести немедленное вмешательство.
Подробности — в репортаже.
Их дочь регулярно проходила медосмотры, вспоминают родители. Таковы правила — на чемпионаты высшего класса нужен специальный допуск. Результаты ЭКГ всегда были в пределах нормы. Но врачи убедили пациентку — нужно проверить работу сердца при повышенной физической нагрузке. После этого исследования спортсменку в срочном порядке госпитализировали в республиканский кардиоцентр. Перед операцией Татьяна успела набрать номер матери, а спустя полчаса звонок раздался уже от хирургов, которые сообщили, что девушка скончалась на операционном столе.
Судя по медицинским документам, перед вмешательством пациентке ввели реагент. Но официальной причиной смерти патологоанатомы признали не аллергическую реакцию на препарат, а врожденную аномалию развития коронарных сосудов. Родителей чемпионки смущает тот факт, что никогда прежде проблем с сердцем медики не замечали. В администрации больницы официальную позицию пока не озвучили — информацию из заключения о смерти перепроверяют параллельно со следователями, которые ждут результатов своих экспертиз.
Помимо прочего, сотрудники СК выясняют, была ли перед операцией сделана проба на аллергические реакции организма. По словам специалистов, от этого этапа диагностики врачи могут и отказаться, но только в случае срочной операции. Когда каждая минута на счету. Был ли случай рапиристки Татьяны Голосеевой экстренным — пока неустановленный факт. И сейчас сыщикам предстоит выяснить: не поторопились ли хирурги с решением — провести немедленное вмешательство.
Подробности — в репортаже.
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