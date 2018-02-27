Восток Крыма остался без света из-за аварии

Жители Феодосии, Керчи и Ленинского района Крыма остались без электричества
из-за неизвестной аварии в энергосети.
Феодосия, Керчь и Ленинский район Крыма частично остались без света из-за неизвестной аварии в энергосистеме региона. Об этом РИА Новости сообщила представительница экстренных служб полуострова.
Источник: «Сработала противоаварийная автоматика, в результате чего частично обесточены Феодосия, Керчь и Ленинский район».
Предстоит установить место и причины аварии. Уточняется точное количество обесточенных квартир. Пока известно, что отключение света коснулось также Кировского района.
В Крыму сегодня ожидается резкое ухудшение погоды. Ранее региональное управление МЧС предупредило жителей полуострова о сильном ветре, метелях и гололедице. Циклон продержится в Крыму до четверга.
Источник: «Сработала противоаварийная автоматика, в результате чего частично обесточены Феодосия, Керчь и Ленинский район».
Предстоит установить место и причины аварии. Уточняется точное количество обесточенных квартир. Пока известно, что отключение света коснулось также Кировского района.
В Крыму сегодня ожидается резкое ухудшение погоды. Ранее региональное управление МЧС предупредило жителей полуострова о сильном ветре, метелях и гололедице. Циклон продержится в Крыму до четверга.
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