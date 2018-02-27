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    Восток Крыма остался без света из-за аварии

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    Восток Крыма остался без света из-за аварии

    Восток Крыма остался без света <nobr>из-за</nobr> аварии

    Жители Феодосии, Керчи и Ленинского района Крыма остались без электричества из-за неизвестной аварии в энергосети.

    Феодосия, Керчь и Ленинский район Крыма частично остались без света из-за неизвестной аварии в энергосистеме региона. Об этом РИА Новости сообщила представительница экстренных служб полуострова.

    Источник: «Сработала противоаварийная автоматика, в результате чего частично обесточены Феодосия, Керчь и Ленинский район».

    Предстоит установить место и причины аварии. Уточняется точное количество обесточенных квартир. Пока известно, что отключение света коснулось также Кировского района.

    В Крыму сегодня ожидается резкое ухудшение погоды. Ранее региональное управление МЧС предупредило жителей полуострова о сильном ветре, метелях и гололедице. Циклон продержится в Крыму до четверга.

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