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    В дом и кабинет врио главы Министра Дагестана пришли с обысками. Дагестан, мошенничество, обыски. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ дом и кабинет врио главы Министра Дагестана пришли с обысками

    В дом и кабинет врио главы Министра Дагестана пришли с обысками

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    В дом и кабинет врио главы Министра Дагестана пришли с обысками

    В дом и кабинет врио главы Министра Дагестана пришли с обысками

    В дом и кабинет врио главы Министра Дагестана пришли с обысками

      В Махачкале силовики провели обыск в кабинете исполняющего обязанности главы Минстроя Дагестана Ибрагима Казибекова. Его самого, как предполагают следователи, ни на работе, ни в республике уже нет.

      Утром правоохранители нагрянули и в дом Казибекова, следственные действия проходят в рамках уголовных дел в отношении бывшего временно исполняющего обязанности премьер-министра Дагестана и других высокопоставленных чиновников.

      Четверых задержали 5 февраля. Их обвиняют в мошенничестве. Речь идет о необоснованном завышении стоимости жилья, предназначенного для переселения из аварийных домов. Нанесенный республиканскому бюджету ущерб оценивается в 400 миллионов рублей.

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