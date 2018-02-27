В дом и кабинет врио главы Министра Дагестана пришли с обысками

В Махачкале силовики провели обыск в кабинете исполняющего обязанности главы Минстроя Дагестана Ибрагима Казибекова. Его самого, как предполагают следователи, ни на работе, ни в республике уже нет.
Утром правоохранители нагрянули и в дом Казибекова, следственные действия проходят в рамках уголовных дел в отношении бывшего временно исполняющего обязанности премьер-министра Дагестана и других высокопоставленных чиновников.
Четверых задержали 5 февраля. Их обвиняют в мошенничестве. Речь идет о необоснованном завышении стоимости жилья, предназначенного для переселения из аварийных домов. Нанесенный республиканскому бюджету ущерб оценивается в 400 миллионов рублей.
Четверых задержали 5 февраля. Их обвиняют в мошенничестве. Речь идет о необоснованном завышении стоимости жилья, предназначенного для переселения из аварийных домов. Нанесенный республиканскому бюджету ущерб оценивается в 400 миллионов рублей.
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