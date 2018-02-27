В Оренбургской области началось строительство сразу двух солнечных электростанций

К возведению крупнейшего комплекса солнечных электростанций приступили сегодня в Оренбургской области. Переход на возобновляемые источники обеспечивается за счет передовых отечественных технологий, все используемые модули российского производства.

Получив команду по телемосту, рабочие приступили к расчистке места под солнцем для строительства сразу двух солнечных электростанций, которым и по площади в 250 футбольных полей, и по совокупной мощности в 105 мегаватт не будет равных в стране.



Юрий Берг, губернатор Оренбургской области: «Выбрали мы такой подход не потому, что нам не хватает мощностей. У нас их предостаточно! А потому наш регион в Российской Федерации — один из самых солнечных. И это взгляд это в будущее при хорошем настоящем».



Станции стоимостью свыше 10 миллиардов рублей построят в рамках федеральной программы по развитию возобновляемых источников энергии. Это инвестиции в передовые технологии.



Денис Паслер, председатель правления ПАО «Т Плюс»: «Без государственной поддержки этот проект не реализовать, поэтому важна поддержка федеральная, она имеется, и есть соответствующая программа. Руководству страны за это огромное спасибо».



Оренбургская область — лидер по внедрению так называемой зеленой энергетики. В регионе уже действуют несколько аналогичных станций. По сути, это огромные фабрики по переработке солнечной энергии в электрическую. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Евгения Голованова.