В Европе от холода умерли 10 человек

Аномальные холода сковали европейские города. Жертвами морозов стали уже 10 человек.
Во Франции снег выпал даже на Лазурном берегу. Осадки не прекращались в течение 6 часов. Власти ввели в действие план «Мороз», который предполагает предоставление 5 тысяч мест для временного размещения бездомных.
В Великобритании сегодня синоптики обещали до 40 сантиметров снега. В стране отменены сотни поездов и десятки авиарейсов. Метеорологические службы Соединенного Королевства предупредили о «янтарном» уровне опасности, что означает, что погода может быть опасной для жизни.
В испанской Каталонии снег выпал еще накануне вечером, сегодня утром местные жители столкнулись с проблемами на дорогах.
Транспортное сообщение нарушено и в Италии. В Риме второй день закрыты школы. Такая же картина и на юге страны. В Неаполе отменены занятия, из-за снегопада приостановил работу аэропорт.
В Великобритании сегодня синоптики обещали до 40 сантиметров снега. В стране отменены сотни поездов и десятки авиарейсов. Метеорологические службы Соединенного Королевства предупредили о «янтарном» уровне опасности, что означает, что погода может быть опасной для жизни.
В испанской Каталонии снег выпал еще накануне вечером, сегодня утром местные жители столкнулись с проблемами на дорогах.
Транспортное сообщение нарушено и в Италии. В Риме второй день закрыты школы. Такая же картина и на юге страны. В Неаполе отменены занятия, из-за снегопада приостановил работу аэропорт.
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