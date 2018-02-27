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    В Европе от холода умерли 10 человек. Италия, погода, Европа, Великобритания, погодные аномалии, Рим, снег. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Европе от холода умерли 10 человек

    В Европе от холода умерли 10 человек

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    В Европе от холода умерли 10 человек

    В Европе от холода умерли 10 человек

    В Европе от холода умерли 10 человек

      Аномальные холода сковали европейские города. Жертвами морозов стали уже 10 человек.

      Во Франции снег выпал даже на Лазурном берегу. Осадки не прекращались в течение 6 часов. Власти ввели в действие план «Мороз», который предполагает предоставление 5 тысяч мест для временного размещения бездомных.

      В Великобритании сегодня синоптики обещали до 40 сантиметров снега. В стране отменены сотни поездов и десятки авиарейсов. Метеорологические службы Соединенного Королевства предупредили о «янтарном» уровне опасности, что означает, что погода может быть опасной для жизни.

      смотреть«Зверь с востока»: аномальные холода со снегопадами сковали города Европы
      «Зверь с востока»: аномальные холода со снегопадами сковали города Европы
      В испанской Каталонии снег выпал еще накануне вечером, сегодня утром местные жители столкнулись с проблемами на дорогах.

      смотретьВ Неаполе впервые за полвека выпал снег
      В Неаполе впервые за полвека выпал снег
      Транспортное сообщение нарушено и в Италии. В Риме второй день закрыты школы. Такая же картина и на юге страны. В Неаполе отменены занятия, из-за снегопада приостановил работу аэропорт.

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