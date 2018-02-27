В Подмосковье задержан журналист Мацейчук, спровоцировавший драку в студии НТВ

Операция по задержанию польского журналиста проходила в Мытищах — в квартире, где проживает подозреваемый.
Причина задержания польского журналиста и блогера Томаша Мацейчука пока не называется. Однако ранее в полиции сообщали, что по месту жительства польского журналиста в Мытищах проводились обыски в рамках уголовного дела о возбуждении межнациональной розни. Также правоохранители проверяли законность пребывания блогера в России.
Сейчас Томаш Мацейчук задержан, сообщил источник ТАСС в полиции.
Напомним, что в апреле 2017 года Томаш Мацейчук устроил драку в студии НТВ, заявив, что считает дедов всех присутствующих «красными фашистами». После этого произошла драка.
Сейчас Томаш Мацейчук задержан, сообщил источник ТАСС в полиции.
Напомним, что в апреле 2017 года Томаш Мацейчук устроил драку в студии НТВ, заявив, что считает дедов всех присутствующих «красными фашистами». После этого произошла драка.
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