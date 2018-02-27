Люди в халатах и тапочках выбегали из охваченного огнем пермского общежития

Сегодня власти города Чусового Пермского края решают, где разместить жильцов общежития, которые остались без крыши над головой в результате ночного пожара. В огне погибли трое взрослых и трое детей. Есть и пострадавшие, они госпитализированы с ожогами и отравлением угарным газом. Для эвакуации жителей верхних этажей спасатели использовали выдвижную лестницу.
Огонь вспыхнул глубокой ночью. Кто-то из жильцов еще не спал, кто-то сквозь сон почувствовал запах гари. Люди пытались разбудить соседей, кричали, стучали в двери, иначе жертв было бы больше.
Житель общежития: «Я вышел самый последний, выполз, можно сказать. Внизу дыма меньше. Ползком выбирался, сам чуть не погиб».
Площадь пожара составляла всего 38 квадратных метров, а погибших аж 6 человек. Жертвами возгорания стал мужчина, который помогал выбраться на улицу детям и старикам. Также ЧП унесло жизни троих детей. У Тамары Михайловны едва не погибла дочь. Женщина выскочила на балкон посмотреть, что происходит, в считаные минуты комнату заволокло дымом.
Жительница общежития: «Она обратно, мечется туда-сюда. Темно, дым. Она по лестнице спустилась, кто-то снизу крикнул, что там дыра есть. Она в эту дыру нырнула и ко мне почти голая пришла».
В результате пожара пострадали 13 человек. Как передает корреспондент Ольга Зенкова, эту ночь они провели в больнице. Двое жильцов получили сильные ожоги и попали в реанимацию. Тех, кто уцелел, разместили в местной школе. Погорельцы с утра хотят попасть в свои квартиры и проверить уцелевшее имущество, но сегодня в помещения никого не пускают, в доме работают следователи.
По заявлениям обитателей общежития, в здании были проблемы с электропроводкой, но, по предварительной официальной версии, причиной возгорания стала чья-то неосторожность. В одной из комнат хозяйка на ночь оставила включенной электроплитку. Девушке удалось спастись. По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Житель общежития: «Я вышел самый последний, выполз, можно сказать. Внизу дыма меньше. Ползком выбирался, сам чуть не погиб».
Площадь пожара составляла всего 38 квадратных метров, а погибших аж 6 человек. Жертвами возгорания стал мужчина, который помогал выбраться на улицу детям и старикам. Также ЧП унесло жизни троих детей. У Тамары Михайловны едва не погибла дочь. Женщина выскочила на балкон посмотреть, что происходит, в считаные минуты комнату заволокло дымом.
Жительница общежития: «Она обратно, мечется туда-сюда. Темно, дым. Она по лестнице спустилась, кто-то снизу крикнул, что там дыра есть. Она в эту дыру нырнула и ко мне почти голая пришла».
В результате пожара пострадали 13 человек. Как передает корреспондент Ольга Зенкова, эту ночь они провели в больнице. Двое жильцов получили сильные ожоги и попали в реанимацию. Тех, кто уцелел, разместили в местной школе. Погорельцы с утра хотят попасть в свои квартиры и проверить уцелевшее имущество, но сегодня в помещения никого не пускают, в доме работают следователи.
По заявлениям обитателей общежития, в здании были проблемы с электропроводкой, но, по предварительной официальной версии, причиной возгорания стала чья-то неосторожность. В одной из комнат хозяйка на ночь оставила включенной электроплитку. Девушке удалось спастись. По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
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