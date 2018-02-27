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    В ДНР задержали банду из 22 чиновников Минэнерго

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    В ДНР задержали банду из 22 чиновников Минэнерго

    В ДНР задержали банду из 22 чиновников Минэнерго

    В ДНР провели спецоперацию по пресечению преступной деятельности ряда высокопоставленных должностных лиц Минэнерго.

    Организованную преступную группу «с целью незаконного личного обогащения» создал лично министр угля и энергетики ДНР Эдуард Голенко, сообщают в МВД ДНР.

    Участники группировки совершали хищения денежных средств госпредприятия, подконтрольных министерству, говорится в сообщении полиции.

    Всего задержаны 22 чиновника различных уровней, 17 из них арестованы. По факту хищения в особо крупном размере возбуждены уголовные дела.

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