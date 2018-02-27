В ДНР задержали банду из 22 чиновников Минэнерго

В ДНР провели спецоперацию по пресечению преступной деятельности ряда высокопоставленных должностных лиц Минэнерго.
Организованную преступную группу «с целью незаконного личного обогащения» создал лично министр угля и энергетики ДНР Эдуард Голенко, сообщают в МВД ДНР.
Участники группировки совершали хищения денежных средств госпредприятия, подконтрольных министерству, говорится в сообщении полиции.
Всего задержаны 22 чиновника различных уровней, 17 из них арестованы. По факту хищения в особо крупном размере возбуждены уголовные дела.
Участники группировки совершали хищения денежных средств госпредприятия, подконтрольных министерству, говорится в сообщении полиции.
Всего задержаны 22 чиновника различных уровней, 17 из них арестованы. По факту хищения в особо крупном размере возбуждены уголовные дела.
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