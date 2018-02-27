Американца расстреляли во время прямого эфира в Facebook: видео

Полиция США разыскивает человека, который застрелил музыканта в прямом эфире в Facebook.
Жителя Северной Каролины застрелили во время того, как он вел прямую трансляцию в Facebook. Инцидент произошел в университетском городке Уингейте. Как сообщает местное издание Charlotte Observer, погибшего звали Прентис Робинсон, он был музыкантом. Он часто снимал на видео все, что с ним происходило, в том числе свои споры с соседями. Сообщается также, что в день убийства ему исполнилось 55 лет.
На записи видно, как к Робинсону подходит мужчина, тот говорит ему, что он в прямом эфире, но мужчина вместо ответа достает пистолет и стреляет в Робинсона четыре раза.
Отмечается, что убийство произошло недалеко от полицейского участка, куда за несколько минут до смерти Робинсон зашел, чтобы узнать, как идет расследование кражи его телефона.
Вскоре после происшествия полиция задержала местного жителя по имени Дуглас Колсон. Его допросили, но решение о его аресте пока принято не было.
На записи видно, как к Робинсону подходит мужчина, тот говорит ему, что он в прямом эфире, но мужчина вместо ответа достает пистолет и стреляет в Робинсона четыре раза.
Отмечается, что убийство произошло недалеко от полицейского участка, куда за несколько минут до смерти Робинсон зашел, чтобы узнать, как идет расследование кражи его телефона.
Вскоре после происшествия полиция задержала местного жителя по имени Дуглас Колсон. Его допросили, но решение о его аресте пока принято не было.
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