На острове Пхукет туристический автобус с россиянами попал в ДТП

Автобус с туристами, в числе которых оказались россияне, попал в ДТП на горной дороге, соединяющей города Кату и Патонг на острове Пхукет в Таиланде. Пострадавших доставили в больницу.
Сколько именно пострадало туристов, их состояние и в какие клиники они госпитализированы, пока не известно. Информацию сейчас выясняют представители Ростуризма, сотрудники МИД и дипломатические службы РФ в Таиланде, передает РИА Новости.
Светлана Сергеева, советник руководителя Федерального агентства по туризму: «Мы находимся на связи с ситуационно-кризисным центром МИД РФ и дипломатическими службами РФ в Таиланде. Вместе мы пытаемся уточнить, сколько туристов из России могли пострадать в результате этого ДТП, где люди находятся сейчас и каково состояние их здоровья. Параллельно мы опрашиваем российских туроператоров, чтобы выяснить, какая компания занималась организацией отдыха предполагаемых пострадавших на Пхукете».
Интернет-портал Phuket News сообщает, что туристический автобус не смог затормозить на склоне и задел несколько автомобилей. Кроме россиян из автобуса, в происшествии также пострадала беременная гражданка Таиланда, находившаяся в одном из транспортных средств.
Светлана Сергеева, советник руководителя Федерального агентства по туризму: «Мы находимся на связи с ситуационно-кризисным центром МИД РФ и дипломатическими службами РФ в Таиланде. Вместе мы пытаемся уточнить, сколько туристов из России могли пострадать в результате этого ДТП, где люди находятся сейчас и каково состояние их здоровья. Параллельно мы опрашиваем российских туроператоров, чтобы выяснить, какая компания занималась организацией отдыха предполагаемых пострадавших на Пхукете».
Интернет-портал Phuket News сообщает, что туристический автобус не смог затормозить на склоне и задел несколько автомобилей. Кроме россиян из автобуса, в происшествии также пострадала беременная гражданка Таиланда, находившаяся в одном из транспортных средств.
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