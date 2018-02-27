25 февраля
информационно-аналитическая программа НТВ заняла первое место среди всех итоговых передач воскресенья.
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По стране «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой привлекли к экранам 16,3% аудитории «18+», рейтинг составил 6,4%, это выше чем у программ-конкурентов: «Воскресное время» на Первом канале аккумулировало 11,3%, рейтинг 4,3%, «Вести недели» на «России 1» — 15,2%, рейтинг 6,2% по той же аудитории.
Выдающийся результат был достигнут в Москве — каждый пятый столичный телезритель в возрасте от 18 лет и старше посмотрел авторскую программу Ирады Зейналовой «Итоги недели» на НТВ. Воскресный аналитическо-новостной проект НТВ собрал в Москве долю аудитории 19,3% и рейтинг 7,4% по зрителям старше 18 лет.
Благодаря этому результату популярная авторская программа Ирады Зейналовой стала лучшим итоговым форматом недели на столичном телерынке, обогнав по аудитории «18+» «Воскресное время» на Первом канале (доля 11,9%, рейтинг 4,7%) и «Вести недели» на «России 1» (доля 17%, рейтинг 6,9%), согласно данным Medaiscope.
Выдающийся результат был достигнут в Москве — каждый пятый столичный телезритель в возрасте от 18 лет и старше посмотрел авторскую программу Ирады Зейналовой «Итоги недели» на НТВ. Воскресный аналитическо-новостной проект НТВ собрал в Москве долю аудитории 19,3% и рейтинг 7,4% по зрителям старше 18 лет.
Благодаря этому результату популярная авторская программа Ирады Зейналовой стала лучшим итоговым форматом недели на столичном телерынке, обогнав по аудитории «18+» «Воскресное время» на Первом канале (доля 11,9%, рейтинг 4,7%) и «Вести недели» на «России 1» (доля 17%, рейтинг 6,9%), согласно данным Medaiscope.
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