В Калифорнии разрешили автомобили без руля и педалей

Власти Калифорнии приняли новые правила, разрешающие компаниям испытывать и использовать на дорогах штата автомобили, в которых нет водителей.
Ранее самоуправляемые автомобили могли ездить только с человеком за рулем, который мог бы брать управление на себя в экстренной ситуации. Однако и сейчас — после разрешения от властей Калифорнии — за автомобилем-беспилотником будет следить оператор, правда, удаленно.
Теперь компании смогут вывести на дороги автомобили с более футуристичным дизайном — без руля, педалей и других атрибутов для водителей. Производителям необходимо будет получить разрешение властей, доказав безопасность ТС, а также предоставив план действий на случай остановки таких машин полицейскими, пишет Financial Times.
Разрешения властей в последние годы с нетерпением ожидали около 50 компаний, включая Alphabet, Uber, Apple, GM, Ford и Toyota. Все они готовы запустить на дороги свои опытные образцы.
Ранее сообщалось, что этой зимой на дорогах Москвы свой беспилотный автомобиль успешно протестировала российская компания «Яндекс».
Теперь компании смогут вывести на дороги автомобили с более футуристичным дизайном — без руля, педалей и других атрибутов для водителей. Производителям необходимо будет получить разрешение властей, доказав безопасность ТС, а также предоставив план действий на случай остановки таких машин полицейскими, пишет Financial Times.
Разрешения властей в последние годы с нетерпением ожидали около 50 компаний, включая Alphabet, Uber, Apple, GM, Ford и Toyota. Все они готовы запустить на дороги свои опытные образцы.
Ранее сообщалось, что этой зимой на дорогах Москвы свой беспилотный автомобиль успешно протестировала российская компания «Яндекс».
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