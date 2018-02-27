Трехлетний сибиряк ночью голышом ушел из дома и замерз насмерть

В Красноярском крае правоохранители разбираются в обстоятельствах гибели маленького мальчика, которого обнаружили мертвым на крыльце соседского дома.
Трагедия произошла в деревне Яга Ужурского района. По предварительным данным, трехлетний мальчик ночью голышом вышел из дома на улицу и насмерть замерз на крыльце соседей.
Как сообщается на сайте регионального управления СК РФ, ранним утром 26 февраля местная жительница не нашла в кроватке своего маленького сына. Вместе с сожителем и соседом она бросилась на улицу искать ребенка. Детские следы привели к одному из соседских домов, на веранде которого лежал мертвый ребенок.
Предполагается, что мальчик проснулся ночью, без обуви и одежды вышел на улицу, какое-то время бродил, а потом нашел ограду с открытой калиткой и забрался на веранду, где замерз насмерть. Обстоятельства трагедии устанавливаются, назначена доследственная проверка.
Как сообщается на сайте регионального управления СК РФ, ранним утром 26 февраля местная жительница не нашла в кроватке своего маленького сына. Вместе с сожителем и соседом она бросилась на улицу искать ребенка. Детские следы привели к одному из соседских домов, на веранде которого лежал мертвый ребенок.
Предполагается, что мальчик проснулся ночью, без обуви и одежды вышел на улицу, какое-то время бродил, а потом нашел ограду с открытой калиткой и забрался на веранду, где замерз насмерть. Обстоятельства трагедии устанавливаются, назначена доследственная проверка.
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