Куба <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Куба 16+
    •  

    Трехлетний сибиряк ночью голышом ушел из дома и замерз насмерть

    1 комментарий

    Трехлетний сибиряк ночью голышом ушел из дома и замерз насмерть

    Трехлетний сибиряк ночью голышом ушел из дома и замерз насмерть

    В Красноярском крае правоохранители разбираются в обстоятельствах гибели маленького мальчика, которого обнаружили мертвым на крыльце соседского дома.

    Трагедия произошла в деревне Яга Ужурского района. По предварительным данным, трехлетний мальчик ночью голышом вышел из дома на улицу и насмерть замерз на крыльце соседей.

    Как сообщается на сайте регионального управления СК РФ, ранним утром 26 февраля местная жительница не нашла в кроватке своего маленького сына. Вместе с сожителем и соседом она бросилась на улицу искать ребенка. Детские следы привели к одному из соседских домов, на веранде которого лежал мертвый ребенок.

    Предполагается, что мальчик проснулся ночью, без обуви и одежды вышел на улицу, какое-то время бродил, а потом нашел ограду с открытой калиткой и забрался на веранду, где замерз насмерть. Обстоятельства трагедии устанавливаются, назначена доследственная проверка.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru