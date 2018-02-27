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    Курс доллара обновил минимум к рублю с 2015 года. биржи, доллар, рубль. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКурс доллара обновил минимум к рублю с 2015 года

    Курс доллара обновил минимум к рублю с 2015 года

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    Курс доллара обновил минимум к рублю с 2015 года

    Курс доллара обновил минимум к рублю с 2015 года

      Курс американской валюты относительно рубля достиг минимального значения с 2015 года.

      Курс доллара во вторник обновил минимум относительно рубля с апреля 2015 года. К открытию торгов на Мосбирже один доллар стоил 55,585 рублей. К 10:40 курс уже подрос до 55,64 рублей за доллар.

      Росту курса рубля относительно мировых валют поспособствовало решение S&P. Агентство повысило суверенный кредитный рейтинг России с так называемого «мусорного» уровня до инвестиционного BBB-. Международное агентство Fitch также подтвердило кредитный рейтинг РФ на инвестиционном уровне BBB- с «позитивным» прогнозом.

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