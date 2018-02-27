Курс доллара обновил минимум к рублю с 2015 года

Курс американской валюты относительно рубля достиг минимального значения с 2015 года.
Курс доллара во вторник обновил минимум относительно рубля с апреля 2015 года. К открытию торгов на Мосбирже один доллар стоил 55,585 рублей. К 10:40 курс уже подрос до 55,64 рублей за доллар.
Росту курса рубля относительно мировых валют поспособствовало решение S&P. Агентство повысило суверенный кредитный рейтинг России с так называемого «мусорного» уровня до инвестиционного BBB-. Международное агентство Fitch также подтвердило кредитный рейтинг РФ на инвестиционном уровне BBB- с «позитивным» прогнозом.
Росту курса рубля относительно мировых валют поспособствовало решение S&P. Агентство повысило суверенный кредитный рейтинг России с так называемого «мусорного» уровня до инвестиционного BBB-. Международное агентство Fitch также подтвердило кредитный рейтинг РФ на инвестиционном уровне BBB- с «позитивным» прогнозом.
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