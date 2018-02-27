Управделами президента опровергло причастность отряда «Россия» к «кокаиновому делу»

В
пресс-службе управления делами президента заявили, что самолет специального летного отряда «Россия» не имеет отношения к расследованию «кокаинового дела».
Так в Москве прокомментировали появившуюся ранее в СМИ информацию: на фотографии из уголовного дела о раскрытии канала поставок наркотиков из Аргентины в Россию попал борт летного спецотряда. Пресс-секретарь управделами Елена Крылова заявила РИА Новости, что опубликованные данные неверны и «основаны лишь на некой фотографии».
Крылова отметила, что самолет действительно выполнял рейс в Аргентину, но лишь доставил туда российскую делегацию. Известно, что с визитом в Аргентине 5 декабря находился секретарь Совбеза Николай Патрушев.
В конце прошлого года спецслужбам России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву почти 400 килограммов кокаина. Чемоданы с наркотиками нашли на территории российского посольства. При этом о находке полицейским сообщили сами дипломаты. После этого кокаин был заменен на муку, а в чемоданы поместили GPS-трекеры, после чего полиция начала прослушивать телефонные разговоры людей, причастных к наркотрафику. В российской столице груз встречали три человека: Али Абянов, Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов — их взяли с поличным, сейчас все трое находятся под арестом. В Аргентине по этому делу арестованы еще два человека.
Еще один фигурант — предполагаемый организатор контрабанды кокаина Андрей Ковальчук — накануне был арестован заочно. Как сообщили в ФСБ, Ковальчук скрывается в Германии, он объявлен в розыск по линии Интерпола. По данным ряда СМИ, именно Ковальчук являлся техническим сотрудником посольства РФ в Аргентине, который организовал контрабанду.
Крылова отметила, что самолет действительно выполнял рейс в Аргентину, но лишь доставил туда российскую делегацию. Известно, что с визитом в Аргентине 5 декабря находился секретарь Совбеза Николай Патрушев.
В конце прошлого года спецслужбам России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву почти 400 килограммов кокаина. Чемоданы с наркотиками нашли на территории российского посольства. При этом о находке полицейским сообщили сами дипломаты. После этого кокаин был заменен на муку, а в чемоданы поместили GPS-трекеры, после чего полиция начала прослушивать телефонные разговоры людей, причастных к наркотрафику. В российской столице груз встречали три человека: Али Абянов, Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов — их взяли с поличным, сейчас все трое находятся под арестом. В Аргентине по этому делу арестованы еще два человека.
Еще один фигурант — предполагаемый организатор контрабанды кокаина Андрей Ковальчук — накануне был арестован заочно. Как сообщили в ФСБ, Ковальчук скрывается в Германии, он объявлен в розыск по линии Интерпола. По данным ряда СМИ, именно Ковальчук являлся техническим сотрудником посольства РФ в Аргентине, который организовал контрабанду.
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