Куба <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Куба 16+
    •  

    Полиция завела дело после того, как на калужском кладбище из могилы вырыли гроб

    комментировать
    • Фото: kalugnews / vk.com
    Полиция завела дело после того, как на калужском кладбище из могилы вырыли гроб

    Полиция завела дело после того, как на калужском кладбище из могилы вырыли гроб

    Полиция завела дело после того, как на калужском кладбище из могилы вырыли гроб
  • Фото: kalugnews / vk.com

    • В Калуге возбудили уголовное дело по факту надругательства над могилой в деревне Некрасово.

    В Калуге возбуждено уголовное дело о надругательстве над могилой после сообщения о том, что неизвестные разрыли могилу умершего местного жителя на следующий день после похорон. Злоумышленников разыскивают, сообщили во вторник РИА Новости в областной прокуратуре.

    Из сообщения прокуратуры Калужской области: «По данному факту 26 февраля в отделе дознания №1 УМВД России по Калуге возбуждено уголовное дело по п. „а“ ч. 2 ст. 244 (Надругательство над телами умерших и местами их захоронения) УК РФ».

    смотретьВ Калуге неизвестные вырыли гроб с телом из свежей могилы
    В Калуге неизвестные вырыли гроб с телом из свежей могилы
    Ранее в местную полицию обратились родственники умершего. Они сообщили, что хоронили дедушку своими силами, но во время похорон к ним несколько раз подходили неизвестные люди и угрожали разрыть могилу, если умершего похоронят на этом участке. На следующий день родственники снова пришли на кладбище, чтобы помянуть покойного, но увидели, что могила разрыта, а гроб поднят на поверхность. Преступники также унесли крест и выбросили венки.

    В прокуратуре отмечают, что покойный мог быть «самовольно захоронен».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru