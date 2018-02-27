Полиция завела дело после того, как на калужском кладбище из могилы вырыли гроб

В Калуге возбудили уголовное дело по факту надругательства над могилой в деревне Некрасово.
В Калуге возбуждено уголовное дело о надругательстве над могилой после сообщения о том, что неизвестные разрыли могилу умершего местного жителя на следующий день после похорон. Злоумышленников разыскивают, сообщили во вторник РИА Новости в областной прокуратуре.
Из сообщения прокуратуры Калужской области: «По данному факту 26 февраля в отделе дознания №1 УМВД России по Калуге возбуждено уголовное дело по п. „а“ ч. 2 ст. 244 (Надругательство над телами умерших и местами их захоронения) УК РФ».
Ранее в местную полицию обратились родственники умершего. Они сообщили, что хоронили дедушку своими силами, но во время похорон к ним несколько раз подходили неизвестные люди и угрожали разрыть могилу, если умершего похоронят на этом участке. На следующий день родственники снова пришли на кладбище, чтобы помянуть покойного, но увидели, что могила разрыта, а гроб поднят на поверхность. Преступники также унесли крест и выбросили венки.
В прокуратуре отмечают, что покойный мог быть «самовольно захоронен».
Из сообщения прокуратуры Калужской области: «По данному факту 26 февраля в отделе дознания №1 УМВД России по Калуге возбуждено уголовное дело по п. „а“ ч. 2 ст. 244 (Надругательство над телами умерших и местами их захоронения) УК РФ».
Ранее в местную полицию обратились родственники умершего. Они сообщили, что хоронили дедушку своими силами, но во время похорон к ним несколько раз подходили неизвестные люди и угрожали разрыть могилу, если умершего похоронят на этом участке. На следующий день родственники снова пришли на кладбище, чтобы помянуть покойного, но увидели, что могила разрыта, а гроб поднят на поверхность. Преступники также унесли крест и выбросили венки.
В прокуратуре отмечают, что покойный мог быть «самовольно захоронен».
Комментарии