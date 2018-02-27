Источник рассказал, кем работали трое фигурантов «кокаинового дела»

Двое арестованных фигурантов так называемого «кокаинового дела» — Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов — работали в московских компаниях, еще один был безработным.
Сегодня стали известны новые подробности громкого дела о поставках кокаина из Аргентины в Россию. Информированный источник рассказал «Интерфаксу», что один из фигурантов — Владимир Калмыков — занимал должность генерального директора московской компании ООО «Центр правовых услуг». Другой — Иштимир Худжамов — работал менеджером в оптовой компании. Третий фигурант — Али Абянов — числится безработным.
Сейчас все трое находятся под арестом. Еще один фигурант — предполагаемый организатор контрабанды кокаина Андрей Ковальчук — накануне был арестован заочно. Как сообщили в ФСБ, Ковальчук скрывается в Германии, он объявлен в розыск по линии Интерпола. По данным ряда СМИ, именно Ковальчук являлся техническим сотрудником посольства РФ в Аргентине, который организовал контрабанду.
Али Абянова, Владимира Калмыкова и Иштимира Худжамова взяли с поличным в Москве при получении партии наркотика, замененной на муляжи. Затем в Аргентине задержали еще двух граждан этой страны. По данным ФСБ, в общей сложности из незаконного оборота было изъято более 362 кг кокаина.
На прошлой неделе в МИД РФ сообщили, что правоохранительные органы России и Аргентины провели совместную операцию по пресечению канала поставки крупной партии наркотиков на европейский рынок, задержаны подозреваемые — граждане РФ и Аргентины. По информации МИД, партия наркотиков была обнаружена в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе. Она принадлежала сотруднику посольства из технического состава, который к тому моменту уже завершил командировку.
Сейчас все трое находятся под арестом. Еще один фигурант — предполагаемый организатор контрабанды кокаина Андрей Ковальчук — накануне был арестован заочно. Как сообщили в ФСБ, Ковальчук скрывается в Германии, он объявлен в розыск по линии Интерпола. По данным ряда СМИ, именно Ковальчук являлся техническим сотрудником посольства РФ в Аргентине, который организовал контрабанду.
Али Абянова, Владимира Калмыкова и Иштимира Худжамова взяли с поличным в Москве при получении партии наркотика, замененной на муляжи. Затем в Аргентине задержали еще двух граждан этой страны. По данным ФСБ, в общей сложности из незаконного оборота было изъято более 362 кг кокаина.
На прошлой неделе в МИД РФ сообщили, что правоохранительные органы России и Аргентины провели совместную операцию по пресечению канала поставки крупной партии наркотиков на европейский рынок, задержаны подозреваемые — граждане РФ и Аргентины. По информации МИД, партия наркотиков была обнаружена в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе. Она принадлежала сотруднику посольства из технического состава, который к тому моменту уже завершил командировку.
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