В Пермском крае через 40 лет обнаружили подмену детей в роддоме

Две семьи в Пермском крае узнали о подмене детей в роддоме спустя 40 лет.
Матери двух девочек, которые родились в Пожвинской участковой больнице Пермского края, собираются подать в суд после того, как узнали, что их новорожденных детей перепутали почти 40 лет назад, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, четверо детей родились 7 марта в 1978 года. При выписке акушеры перепутали девочек двух из родивших тогда матерей — Риммы Швецовой и Юлии Савельевой. Причем Швецова заподозрила, что ее дочь перепутали, еще при выписке. Со временем стало заметно, что девочка не похожа на родителей, из-за этого семья распалась.
Вторая женщина все эти годы не догадывалась о том, что воспитывает чужого ребенка. Семья узнала, что девочку перепутали в роддоме, когда свои сомнения озвучила Швецова.
После этого семьи провели ДНК-тесты, которые и подтвердили, что девочек действительно подменили.
По данным агентства, четверо детей родились 7 марта в 1978 года. При выписке акушеры перепутали девочек двух из родивших тогда матерей — Риммы Швецовой и Юлии Савельевой. Причем Швецова заподозрила, что ее дочь перепутали, еще при выписке. Со временем стало заметно, что девочка не похожа на родителей, из-за этого семья распалась.
Вторая женщина все эти годы не догадывалась о том, что воспитывает чужого ребенка. Семья узнала, что девочку перепутали в роддоме, когда свои сомнения озвучила Швецова.
После этого семьи провели ДНК-тесты, которые и подтвердили, что девочек действительно подменили.
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