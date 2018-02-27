Грозные «Ярсы» появились на МКАД: на трассе колонну встретили молитвами и освятили

Сотни столичных водителей стали свидетелями прохода по Московской кольцевой автодороге самого грозного оружия современности. Для репетиции парада 9 Мая в Алабино из Ивановской области прибыли ракетные комплексы «Ярс».

В столице колонну встретили молитвами и немедленно освятили прямо на трассе освятили. «Ярсы» способны поражать цели на расстоянии до 11 тысяч километров. Каждый комплекс весит более 100 тонн, несмотря на это асфальт не испорчен. Машины оснащены специальными распределяющими вес механизмами. У них 8 осей, 16 колес, они даже могут развернуться на месте.



Мощность двигателя ракетных комплексов достигает 700 лошадиных сил. Марш-бросок из Иванова, а это 400 километров пути, занял около 12 часов. Это первый экзамен, который пришлось сдать экипажам установок. К следующему будут готовиться ежедневно на протяжении двух месяцев, чтобы в День Победы крупногабаритная техника с идеальной точностью проследовала по улицам Москвы и Красной площади.