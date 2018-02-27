На Сахалине задержали преступную группу, похитившую 5 тыс. тонн угля с месторождения

Полицейские задержали участников организованной группы, которых подозревают в хищении около 5 тысяч тонн угля стоимостью более 12 млн рублей с месторождения.

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По данным областного УМВД, ОПГ организовал 34-летний житель Сахалина. Его сообщниками стали 28 человек, в том числе — работников угледобывающего предприятия.



Похищенный уголь злоумышленники вывозили с месторождения на грузовой технике и складировали в тайных местах, после чего продавали. В ходе обысков у участников преступной группы изъяли около 8 млн рублей. Также были задержаны 14 единиц тяжелой техники, которая использовалась при вывозе угля.



Отмечается, что преступники похитили около 5 тысяч тонн угля. Сумма причиненного ущерба превысила 12 миллионов рублей.



Сейчас организатор и четыре его сообщника помещены под арест. Остальные участники ОПГ находятся под подпиской о невыезде.



Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.