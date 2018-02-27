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    На Сахалине задержали преступную группу, похитившую 5 тыс. тонн угля с месторождения

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    • Фото: УМВД России по Сахалинской области
    На Сахалине задержали преступную группу, похитившую 5 тыс. тонн угля с месторождения

    На Сахалине задержали преступную группу, похитившую 5 тыс. тонн угля с месторождения

    На Сахалине задержали преступную группу, похитившую 5 тыс. тонн угля с месторождения
  • Фото: УМВД России по Сахалинской области

    • Полицейские задержали участников организованной группы, которых подозревают в хищении около 5 тысяч тонн угля стоимостью более 12 млн рублей с месторождения.

    По данным областного УМВД, ОПГ организовал 34-летний житель Сахалина. Его сообщниками стали 28 человек, в том числе — работников угледобывающего предприятия.

    Похищенный уголь злоумышленники вывозили с месторождения на грузовой технике и складировали в тайных местах, после чего продавали. В ходе обысков у участников преступной группы изъяли около 8 млн рублей. Также были задержаны 14 единиц тяжелой техники, которая использовалась при вывозе угля.

    Отмечается, что преступники похитили около 5 тысяч тонн угля. Сумма причиненного ущерба превысила 12 миллионов рублей.

    Сейчас организатор и четыре его сообщника помещены под арест. Остальные участники ОПГ находятся под подпиской о невыезде.

    Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

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