США намерены ввести новые санкции против России в течение 30 дней

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что новые антироссийские санкции будут введены в течение 30 дней.
Его слова передает агентство Bloomberg.
Стивен Мнучин, министр финансов США: «Вы можете ожидать, что санкции последуют в течение следующих 30 дней. Мы исполняем все существующие санкции и вводим новые».
Причиной подготовки новых ограничений стало расследование дела о так называемом российском вмешательстве в президентские выборы в США. Минфин сотрудничает с ФБР по этому вопросу.
Ранее в Госдепе заявили, что могут рассмотреть возможность введения санкций против 13 россиян, попавших в «список Мюллера» по обвинению во вмешательстве в выборы в 2016 году.
В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами. Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».
Стивен Мнучин, министр финансов США: «Вы можете ожидать, что санкции последуют в течение следующих 30 дней. Мы исполняем все существующие санкции и вводим новые».
Причиной подготовки новых ограничений стало расследование дела о так называемом российском вмешательстве в президентские выборы в США. Минфин сотрудничает с ФБР по этому вопросу.
Ранее в Госдепе заявили, что могут рассмотреть возможность введения санкций против 13 россиян, попавших в «список Мюллера» по обвинению во вмешательстве в выборы в 2016 году.
В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами. Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».
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