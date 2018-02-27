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    США намерены ввести новые санкции против России в течение 30 дней

    3 комментария
    • Фото: Reuters © 2018, Jonathan Ernst
    США намерены ввести новые санкции против России в течение 30 дней

    США намерены ввести новые санкции против России в течение 30 дней

    США намерены ввести новые санкции против России в течение 30 дней
  • Фото: Reuters © 2018, Jonathan Ernst

    • Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что новые антироссийские санкции будут введены в течение 30 дней.

    Его слова передает агентство Bloomberg.

    Стивен Мнучин, министр финансов США: «Вы можете ожидать, что санкции последуют в течение следующих 30 дней. Мы исполняем все существующие санкции и вводим новые».

    смотретьСША заявили о подготовке санкций на основе «кремлевского доклада»
    США заявили о подготовке санкций на основе «кремлевского доклада»
    Причиной подготовки новых ограничений стало расследование дела о так называемом российском вмешательстве в президентские выборы в США. Минфин сотрудничает с ФБР по этому вопросу.

    Ранее в Госдепе заявили, что могут рассмотреть возможность введения санкций против 13 россиян, попавших в «список Мюллера» по обвинению во вмешательстве в выборы в 2016 году.

    В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами. Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».

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