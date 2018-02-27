«Сплошной Тамбов»: украинскую писательницу возмутило число русскоговорящих в Киеве

Украинская детская писательница Лариса Ницой пожаловалась, что большинство киевлян продолжают говорить
по-русски.
Большое число русскоговорящих Ницой заметила в торговом центре в Киеве, куда ходила в кино с сыном. Об этом писательница рассказала на своей странице в Facebook.
Лариса Ницой, украинская писательница: «Сын позвал в кино. Побежал за попкорном. Стою. Одна. Посреди великого русского моря. Одна. Песчинка. А вокруг сплошной Тамбов».
При этом больше всего писательнице не понравилось то, что на русском языке продолжает активно говорить молодежь.
Лариса Ницой: «Куда делась вся моя (и тысяч таких, как я) работа, которой я занималась десятки лет? Сколько встреч посещено. Сколько лекций прочитано. Сколько уроков проведено. Сколько рассказов и сказок написано? Все в песок. Все вокруг иностранцы. И в самолете, и в подземке».
Лариса Ницой — украинская детская писательница-сказочница, автор книг «Зайчикове щастя», «Ярик векалка» и «Страшне Страховисько». Известна своей русофобской позицией и нелюбовью к русскому языку. Так, в прошлом году Ницой выразила резкое недовольство тем, что жители Украины употребляют в своей речи слово «кулич». Также известен случай, когда Ницой набросилась на девушку-кассира в магазине за то, что та заговорила по-русски. В гневе писательница кинула в лицо кассиру горсть мелочи, которую ей дали на сдачу.
Лариса Ницой, украинская писательница: «Сын позвал в кино. Побежал за попкорном. Стою. Одна. Посреди великого русского моря. Одна. Песчинка. А вокруг сплошной Тамбов».
При этом больше всего писательнице не понравилось то, что на русском языке продолжает активно говорить молодежь.
Лариса Ницой: «Куда делась вся моя (и тысяч таких, как я) работа, которой я занималась десятки лет? Сколько встреч посещено. Сколько лекций прочитано. Сколько уроков проведено. Сколько рассказов и сказок написано? Все в песок. Все вокруг иностранцы. И в самолете, и в подземке».
Лариса Ницой — украинская детская писательница-сказочница, автор книг «Зайчикове щастя», «Ярик векалка» и «Страшне Страховисько». Известна своей русофобской позицией и нелюбовью к русскому языку. Так, в прошлом году Ницой выразила резкое недовольство тем, что жители Украины употребляют в своей речи слово «кулич». Также известен случай, когда Ницой набросилась на девушку-кассира в магазине за то, что та заговорила по-русски. В гневе писательница кинула в лицо кассиру горсть мелочи, которую ей дали на сдачу.
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