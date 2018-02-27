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    Россия в СБ ООН добилась принятия своего варианта резолюции по Йемену

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    • Фото: Reuters © 2018, Eduardo Munoz
    Россия в СБ ООН добилась принятия своего варианта резолюции по Йемену

    Россия в СБ ООН добилась принятия своего варианта резолюции по Йемену

    Россия в СБ ООН добилась принятия своего варианта резолюции по Йемену
  • Фото: Reuters © 2018, Eduardo Munoz

    • Россия заблокировала принятие несогласованного проекта резолюции о продлении режима санкций в отношении Йемена, который фиксирует поставки Ираном оружия повстанцам-хуситам.

    После этого Россия вынесла на голосование свой вариант документа. Он был принят единогласно.

    Оба текста предусматривали продление оружейного эмбарго и других санкций до 26 февраля 2019 года, а также продление полномочий отслеживающей их выполнение группы экспертов — до 28 марта 2019 года. При этом первый вариант, подготовленный Великобританией, содержал обвинения в адрес Ирана в незаконных поставках оружия йеменским мятежникам-хуситам.

    Россия, которая обладает в СБ правом вето, выступила против документа. Перед голосованием постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил Совбезу, что «Россия не сможет поддержать проект резолюции Великобритании по санкциям в отношении Йемена». По мнению Москвы, специалистами не был обеспечен должный уровень сохранности вещественных доказательств, то есть нет никаких гарантий, что оружие действительно находилось в распоряжении йеменских мятежников.




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