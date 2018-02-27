Глава русской духовной миссии рассказал о причинах закрытия Храма Гроба Господня

Уже вторые сутки на вратах Храма Гроба Господня в Иерусалиме висит замок. Дело в том, что муниципалитет обложил налогом всю приносящую доход церковную недвижимость, кроме непосредственно храмов. К чему может привести скандал вокруг главной христианской святыни, рассказал глава русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Александр.
По мнению отца Александра, претензии к налогообложению, прозвучавшие со стороны Иерусалимского муниципалитета, несправедливы, и это главная причина протестной реакции христианских церквей.
Архимандрит Александр, глава русской духовной миссии в Иерусалиме: «Я бы немножечко по-другому посмотрел на этот вопрос. Говорить о каких-то налогах, в частности о земельном налоге, который сегодня рассматривается, было бы неправильно. Сегодня именно христианские церкви имеют образовательные программы, создают больницы, лечат местное население, принимают так же точно множество паломников. Все это вместе взятое делает несправедливыми те претензии к налогообложению, которые сегодня так четко прозвучали со стороны Иерусалимского муниципалитета. Я думаю, что это самое главная, основная причина, которая побуждает христианские церкви на Святой земле так резко, протестно реагировать на происходящее. Но я надеюсь, что благоразумие, справедливость по отношению к заслугам христианских церквей на Святой земле восторжествует, станет доминирующей, и весь этот конфликт мы сумеем уврачевать».
Отец Александр также выразил надежду, что до Пасхи конфликт разрешится, и ничто не помешает христианам приобщиться к чуду схождения Благодатного огня.
Архимандрит Александр: «Чудо все равно оно произойдет. И естественно, что скрыть его невозможно. Как сказано в Евангелие невозможно светильник поставить под спудом. И в данном случае мы очень надеемся и верим, что этот конфликт будет уврачеван. Он никогда не может быть на пользу и светской части населения этой страны, и, естественно, христианским паломникам и христианам, которые живут в государстве Израиль».
Напомним, Храм Гроба Господня был закрыт в воскресенье в знак протеста против введения налогов. Первоначально предполагалось, что акция протеста продлится один час. Однако организаторы пока не говорят, когда откроется храм.
Архимандрит Александр, глава русской духовной миссии в Иерусалиме: «Я бы немножечко по-другому посмотрел на этот вопрос. Говорить о каких-то налогах, в частности о земельном налоге, который сегодня рассматривается, было бы неправильно. Сегодня именно христианские церкви имеют образовательные программы, создают больницы, лечат местное население, принимают так же точно множество паломников. Все это вместе взятое делает несправедливыми те претензии к налогообложению, которые сегодня так четко прозвучали со стороны Иерусалимского муниципалитета. Я думаю, что это самое главная, основная причина, которая побуждает христианские церкви на Святой земле так резко, протестно реагировать на происходящее. Но я надеюсь, что благоразумие, справедливость по отношению к заслугам христианских церквей на Святой земле восторжествует, станет доминирующей, и весь этот конфликт мы сумеем уврачевать».
Отец Александр также выразил надежду, что до Пасхи конфликт разрешится, и ничто не помешает христианам приобщиться к чуду схождения Благодатного огня.
Архимандрит Александр: «Чудо все равно оно произойдет. И естественно, что скрыть его невозможно. Как сказано в Евангелие невозможно светильник поставить под спудом. И в данном случае мы очень надеемся и верим, что этот конфликт будет уврачеван. Он никогда не может быть на пользу и светской части населения этой страны, и, естественно, христианским паломникам и христианам, которые живут в государстве Израиль».
Напомним, Храм Гроба Господня был закрыт в воскресенье в знак протеста против введения налогов. Первоначально предполагалось, что акция протеста продлится один час. Однако организаторы пока не говорят, когда откроется храм.
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