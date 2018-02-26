«Аэрофлот» увеличил допустимые габариты ручной клади

Авиакомпания «Аэрофлот» изменила нормы провоза ручной клади.
Согласно новым правилам перевозки багажа размер ручной клади увеличен на пять сантиметров, передает ТАСС. Ранее ручная кладь должна была соответствовать размерам 55х40х20 см.
Пресс-служба «Аэрофлота»: «Совместно с нашими консультантами мы проанализировали продукцию ведущих производителей и пришли к выводу, что наиболее часто встречающиеся габариты для ручной клади составляют 55х40х23–25 см, в связи с чем в требования в нормы провоза багажа в салоне самолета были внесены изменения».
Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» с 15 февраля усилил контроль за количеством мест и габаритами провозимой пассажирами ручной клади. По новым правилам, контроль будет осуществляться как при регистрации, так и при выходе на посадку. Причем при несоответствии каких-либо параметров нормам, установленным «Аэрофлотом», пассажир будет обязан сдать ручную кладь в багаж. А в случае превышения бесплатной нормы багажа, придется оплатить его сверхнормативный вес. При отказе оплатить провоз багажа, компания может отказать в перевозке.
Пресс-служба «Аэрофлота»: «Совместно с нашими консультантами мы проанализировали продукцию ведущих производителей и пришли к выводу, что наиболее часто встречающиеся габариты для ручной клади составляют 55х40х23–25 см, в связи с чем в требования в нормы провоза багажа в салоне самолета были внесены изменения».
Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» с 15 февраля усилил контроль за количеством мест и габаритами провозимой пассажирами ручной клади. По новым правилам, контроль будет осуществляться как при регистрации, так и при выходе на посадку. Причем при несоответствии каких-либо параметров нормам, установленным «Аэрофлотом», пассажир будет обязан сдать ручную кладь в багаж. А в случае превышения бесплатной нормы багажа, придется оплатить его сверхнормативный вес. При отказе оплатить провоз багажа, компания может отказать в перевозке.
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