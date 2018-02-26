Глава дирекции образования ВШЭ Калашников найден повешенным в своем кабинете

Глава дирекции общего образования Высшей школы экономики мог совершить самоубийство.
Сергея Калашникова нашли повешенным. Сотрудники вуза обнаружили тело одного из руководителей Высшей школы экономики в его рабочем кабинете в здании на Мясницкой улице в Москве.
«Тело сотрудника дирекции 1966-го года рождения нашли коллеги», — сообщил источник в правоохранительных органах.
Предсмертной записки рядом с погибшим не нашли. При визуальном осмотре признаков насильственной смерти полицейские не обнаружили, проводится доследственная проверка, отмечают в МВД по Москве.
Сергей Калашников родился в 1966 году, закончил Таганрогский радиотехнический институт им. В. Д. Калмыкова по специальности «Радиоинженер» в 1989 году. В 2007-м — магистратуру в University of Manchester. В Высшей школе экономики он начал работать в 2011 году. До сегодняшнего дня возглавлял дирекцию общего образования вуза.
«Тело сотрудника дирекции 1966-го года рождения нашли коллеги», — сообщил источник в правоохранительных органах.
Предсмертной записки рядом с погибшим не нашли. При визуальном осмотре признаков насильственной смерти полицейские не обнаружили, проводится доследственная проверка, отмечают в МВД по Москве.
Сергей Калашников родился в 1966 году, закончил Таганрогский радиотехнический институт им. В. Д. Калмыкова по специальности «Радиоинженер» в 1989 году. В 2007-м — магистратуру в University of Manchester. В Высшей школе экономики он начал работать в 2011 году. До сегодняшнего дня возглавлял дирекцию общего образования вуза.
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