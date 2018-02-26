Сегодня
Недоступно в Вашей стране
Сегодня
    •  

    Глава дирекции образования ВШЭ Калашников найден повешенным в своем кабинете

    1 комментарий

    Глава дирекции образования ВШЭ Калашников найден повешенным в своем кабинете

    Глава дирекции образования ВШЭ Калашников найден повешенным в своем кабинете

    Глава дирекции общего образования Высшей школы экономики мог совершить самоубийство.

    Сергея Калашникова нашли повешенным. Сотрудники вуза обнаружили тело одного из руководителей Высшей школы экономики в его рабочем кабинете в здании на Мясницкой улице в Москве.

    «Тело сотрудника дирекции 1966-го года рождения нашли коллеги», — сообщил источник в правоохранительных органах.

    Предсмертной записки рядом с погибшим не нашли. При визуальном осмотре признаков насильственной смерти полицейские не обнаружили, проводится доследственная проверка, отмечают в МВД по Москве.

    Сергей Калашников родился в 1966 году, закончил Таганрогский радиотехнический институт им. В. Д. Калмыкова по специальности «Радиоинженер» в 1989 году. В 2007-м — магистратуру в University of Manchester. В Высшей школе экономики он начал работать в 2011 году. До сегодняшнего дня возглавлял дирекцию общего образования вуза.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru