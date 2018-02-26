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    Трамп назвал ВТО катастрофой, мешающей вести бизнес

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    • Фото: Reuters © 2018, Jonathan Ernst
    Трамп назвал ВТО катастрофой, мешающей вести бизнес

    Трамп назвал ВТО катастрофой, мешающей вести бизнес

    Трамп назвал ВТО катастрофой, мешающей вести бизнес
  • Фото: Reuters © 2018, Jonathan Ernst

    • Президент США посетовал, что США имеют слишком мало влияния во Всемирной торговой ассоциации, и призвал это изменить.

    Всемирная торговая организация мешает США вести бизнес, так как у Вашингтона там слишком мало влияния и «мало арбитров». Такое заявление сделал на встрече с губернаторами штатов президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.

    Дональд Трамп, президент США: «Нам нужно начать демонстрировать, что мы знаем, что делаем. Всемирная торговая организация — это катастрофа».

    Кроме того, Трамп в очередной раз обвинил Мексику, Канаду и Китай в том, что они получают выгоду за счет США.

    Дональд Трамп: «Я не обвиняю Мексику, я никого не виню, я виню нас самих, потому что мы плохо справлялись на протяжении стольких лет»

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